Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan, cos’ha risposto lui?

La stagione 2019-2020 di Uomini e Donne sta volgendo ormai al termine. Dopo un’edizione contraddistinta dai blocchi e dai cambi di programma dovuti al Coronavirus, Maria De Filippi si appresta ad andare in vacanza. Non prima, però, di mandare in onda la scelta tanto attesa dell’unica tronista rimasta, Giovanna Abate.

In base a quanto trapelato, nella giornata di mercoledì 3 giugno 2020 si è registrata la puntata della scelta. Nessuna scelta in diretta, quindi, come si era vociferato negli ultimi giorni! Giovanna Abate ha scelto tra Davide Basolo (alias L’Alchimista) e Sammy Hassan. La preferenza, come in tanti avevano previsto, è andata a quest’ultimo. Ma cos’ha risposto il ragazzo? Vediamolo.

Giovanna Abate, una scelta prevedibile

Il percorso che ha portato Giovanna Abate e Sammy Hassan alla scelta (svoltasi ieri) è stato ricco di alti e bassi. Momenti felici, specie all’inizio della conoscenza, e momenti bui e di litigio, specialmente dopo il periodo di quarantena di marzo e aprile. Che, però, Sammy fosse il preferito di Giovanna se n’erano accorti proprio tutti ed è per questa ragione che per molti la scelta era quasi scontata, nonostante la presenza de L’Alchimista.

Una scelta prevedibile quella di Giovanna Abate che è stata registrata nella giornata di ieri 3 giugno. La messa in onda dovrebbe avvenire la prossima settimana, molto probabilmente il 9 giugno, in occasione dell’ultima puntata di questa stagione. Nulla da fare, quindi, per Davide Basolo che stava cercando di conquistare il cuore di Giovanna da quasi due mesi. Il ragazzo è apparso deluso dalla non scelta dato che ha sempre ribadito di tenere molto all’Abate.

La risposta di Sammy Hassan

Adesso che sappiamo che Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan, è naturale essere curiosi su quella che è stata la risposta del ragazzo. Fino a qualche giorno fa lui stesso era finito in mezzo ad un’accesa polemica per aver ipotizzato un “No” ad un’eventuale scelta della ragazza. Un’affermazione che gli era costata tantissime critiche e che lo avevano portato al centro del gossip.

Davanti alla scelta reale di Giovanna Abate, però, come ha risposto il giovane? La risposta è stata un bel “Va bene, proviamo” che si traduce in un sì alla bella tronista. A questo punto non rimane che attendere e vedere quanto tempo durerà questa “prova” e come andranno le cose tra i due ragazzi. Al momento, ovviamente, nessuna dichiarazione è stata rilasciata. Queste arriveranno di certo dopo la messa in onda della scelta.