Paola Di Benedetto ha rivisto Fede, la prima foto insieme (Foto)

Dopo quasi 5 mesi trascorsi l’uno lontano dall’altra, con la libera circolazione tra le regioni italiane, Paola Di Benedetto ha potuto riabbracciare il suo fidanzato Federico Rossi. I due ragazzi, in effetti, non si vedevano più o meno dall’8 gennaio 2020 quando Paola è entrata come concorrente al GF VIP 4. Un’edizione molto particolare del reality che, poi, l’ha vista vincitrice.

L’amore e la presenza del suo fidanzato, però, gli è sempre mancato. Paola Di Benedetto lo ha dimostrato durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia e lo ha fatto anche una volta uscita e costretta alla quarantena. Ogni barriera, però, è caduta nella giornata di ieri. Com’è andata? Vediamolo.

Paola Di Benedetto e Fede, una lunga attesa

Sono stati mesi lunghissimi quelli che hanno separato Paola Di Benedetto e Federico Rossi. I due ragazzi non sono fidanzati da tanto tempo ma si sono sempre dimostrati molto coinvolti ed innamorati. Comprensibile, dunque, quanto sia stata dura rimanere lontani. Una lontananza alla quale, ad esempio, non hanno resistito Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Il ragazzo, infatti, è volato in Sicilia da diverse settimane.

Dopo la quarantena obbligatoria ha potuto, poi, incontrare la sua adorata Clizia con la quale, a quanto pare, è scoppiata una grande passione. Tornando a Paola Di Benedetto e al suo Fede, i due avevano preferito rispettare (giustamente) le regole e attendere la libertà di circolazione in tutta Italia per potersi rivedere. Libertà che è arrivata ieri e che ha portato la bella Paola dritta dritta in Emilia Romagna dal suo boyfriend.

Un incontro emozionante e ricco d’amore

Come era stato detto prima che Paola Di Benedetto e Federico Rossi si rincontrassero, il momento che li ha visti riuniti dopo tanti mesi è stato vissuto rigorosamente in privato. Nulla ha vietato, però, che successivamente le emozioni vissute fossero condivise dalla coppia attraverso i social. Da quanto emerge, il ricongiungimento è andato benissimo. Tra i due si vede, già solo da una foto, che la sintonia non si è allentata minimamente e che la voglia di stare insieme è tantissima.

Paola Di Benedetto ha postato su Instagram una delle foto che li ritrae in questa giornata memorabile. Si vede Fede seduto su una staccionata e la bella Paola davanti a lui. Girandosi, lei lo guarda con amore e lui la stringe a sé con una mano che va a coprirle anche un seno. basta guardarli per notare la felicità del momento!