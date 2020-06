Valeria Marini convive con Gianluigi Martino, il matrimonio è ufficiale

Valeria Marini sembra aver trovato finalmente il vero amore in barba a chi crede che due persone di età differente non possano amarsi davvero. L’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori e ex concorrente del GF VIP 4, infatti, si dice sempre più innamorata del suo giovane fidanzato, Gianluigi Martino.

Dopo pesanti critiche che hanno letteralmente investito la coppia, Valeria Marini ha voluto dare un annuncio importante ai fans. I due, infatti, non solo convivono ma si starebbero preparando al passo più importante, il matrimonio. I fiori d’arancio, quindi, potrebbero non essere troppo lontani. Vediamo cos’ha dichiarato in un’intervista la nota showgirl.

Valeria Marini più innamorata che mai

Dopo diverse delusioni che l’hanno vista protagonista più che mai del gossip rosa, Valeria Marini ha trovato l’amore con il giovane Gianluigi Martino. La showgirl sardo ha parlato con gli occhi a cuore di lui mentre si trovava all’interno del GF VIP elogiando l’uomo che ha a fianco come solo una donna davvero innamorata sa fare. Che poi, tra i due, vi sia una grande differenza di età, poco importa. La Marini, infatti, ha appena compiuto 53 anni mentre il fidanzato ne ha 36.

“Questo è amore” ha dichiarato Valeria Marini in un’intervista rilasciata a Novella 2000, proseguendo “ho paura a dirlo ma so che nel mio cuore è così”. Dalle sue parole si intravede molto amore e, soprattutto, l’intenzione di fare sul serio con questo ragazzo che le ha rubato il cuore. La Marini e Martino, in particolare, hanno ufficializzato che presto si sposeranno senza, però, dare una data precisa per il grande evento.

La convivenza e i duri attacchi

Se il matrimonio per Valeria Marini ed il suo compagno pare avvicinarsi, è certo che la coppia convive ormai da diverso tempo. A confermarlo in via ufficiale è stato, nuovamente, il giornalista che ha intervistato la showgirl per Novella 2000. Una prova che, più di tante altre, serve a dimostrare che l’amore che li lega è proprio forte e destinato a durare ancora a lungo per la gioia dei fans. I tanti followers della coppia, infatti, si dimostrano entusiasti di quest’unione.

A minare questa serenità ci ha provato, alcuni giorni fa, Emanuela Tittocchia. L’ex di Fabio Testi e dell’ex tronista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro ha rivelato a tutti, durante Pomeriggio Cinque, che il compagno di Valeria Marini avrebbe avuto un flirt anche con lei senza che le cose, comunque, siano mai andate oltre al bacio.