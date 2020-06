“Loredana Lecciso e Romina Power si sono sfidate a Cellino per Al Bano”: parla Jonathan Kashanian a Detto Fatto

L’ex gieffino parla di guerra interna a Cellino San Marco

Continua la programmazione di Detto Fatto. Durante la SuperClassifica Jon di Jonathan Kashanian, l’ex gieffino ha spaziato su varie argomentazioni, tra cui Anna Tatangelo e successivamente anche Loredana Lecciso. Parlando di tormentoni, qualche anno fa la compagna di Al Bano ha inciso un brano che ha fatto divertire molto tutti i suoi fan. Ma non è finita qui, infatti, i due padroni di casa hanno menzionato il Maestro Carrisi che qualche giorno fa ha festeggiato i suoi 77 anni.

E a proposito di questo, Jonathan ha rivelato che a Cellino San Marco c’è stata una sorta di guerra interna tra Romina Power e la sua rivale. L’ex concorrente del Grande Fratello ha pronunciato testuali parole: “Il 20 maggio è stato il compleanno di Al Bano. Si sono sfidate a colpi di social Loredana e Romina e hanno fatto gli auguri in due modi un po’ originali“.

Jonathan Kashanian ricorda le hit di Loredana Lecciso

Nella consueta SuperClassifica Jon di Jonathan Kashanian, alla posizione numero otto c’è Loredana Lecciso. Parlando dei tormentoni di qualche anno fa, l’ex gieffino rivolgendosi al pubblico di Rai Due ha detto di certo nessuno si ricorda del tormentone estivo della bionda, trasgressiva, e la regina del gossip del momento: Lady Gaga di Cellino San Marco.

Lo ha annunciato in questo il collega di Bianca Guaccero parlando del brano che la compagna di Al Bano lanciò nella stagione calda del 2005. La conduttrice pugliese addirittura non si ricordava il titolo della canzone, ‘Si vive una volta sola’, ma per farsi perdonare ha letto alcune parole del contenuto in questione. Poi per farsi perdonare ha detto che ancora era troppo piccola.

I tormentoni di Loredana Lecciso: se ne parla a Detto Fatto

Dopo la hit del 2005, Loredana Lecciso ha inciso un nuovo brano con un titolo considerato imbarazzante per Jonathan Kashanian. Infatti, quest’ultimo nella sua rubrica a Detto Fatto senza giri di parole rivolgendosi direttamente alla compagna di Al Bano Carrisi le ha espresso il suo pensiero.

Ecco cosa le ha detto: “Loredana Lecciso, ma come ti è venuto in mente di chiamare il tuo brano Tuka Kulos?“. A quel punto la conduttrice pugliese Bianca Guaccero si è divertita moltissimo ascoltando la canzone in questione e insieme all’ex gieffino hanno scherzato sulla vicenda.