“Sei un maleducato”: Paolo Bonolis sotto attacco, la moglie Sonia Bruganelli zittisce tutti così [FOTO]

Paolo Bonolis e le repliche dei suoi programmi

Da qualche mese, ovvero da quando è scattato il lockdown per l’emergenza sanitaria da Covid-19, su Canale 5 vanno in onda le repliche di Avanti un altro e Ciao Darwin (8 e attualmente 7). Il conduttore romano ma soprattutto la moglie Sonia Bruganelli spesso sono oggetto di discussione sui loro canali social perché vengono presi di mira dai cosiddetti leoni da tastiera.

Quest’ultimi, in particolare nei confronti dell’imprenditrice sono abbastanza violenti e volgari nel linguaggio non offendendo solo lei, ma il resto della famiglia di Paolo Bonolis. Nelle ultime ore la coppia è finita ancora una volta al centro dell’attenzione per una serie di foto condivise tra le Stories di Instagram, scatenando la rabbia degli hater. Per quale ragione? Questi hanno insultato il professionista capitolino ma la moglie non è rimasta a guardare.

Il conduttore romano mette i piedi sopra la scrivania: scatta la polemica

Qualche giorno fa, sul suo account Instagram, Sonia Bruganelli ha condiviso uno scatto realizzato all’interno degli uffici della sua società di casting e produzioni tv, ovvero la Sdl 2005. La donna che su è taggata nella didascalia, ha scritto anche: “@sdl.tv quando i congiunti vengono a trovarti sul posto di lavoro”.

Nella stanza, infatti, oltre ai collaboratori della donna e la stessa, era presente anche il marito Paolo Bonolis. Quest’ultimo sentendosi uno di casa che ha allungato le gambe e ha messo i piedi sulla scrivania. Un gesto che non è piaciuto per niente al popolo del web che non ha perso a farglielo notare. Per caso si trattava di una provocazione ai danni dei leoni da tastiera? (Continua dopo la foto)

La critica dell’hater e la replica di Sonia Bruganelli

E se la maggior parte dei follower di Sonia hanno capito la provocazione di Paolo Bonolis facendosi una risata, altri si sono scagliati con un certo risentimento contro l’imprenditrice e la sua dolce metà. Tempo fa era accaduta la stessa cosa e gli hater si erano arrabbiati moltissimo con la coppia.

Un’internauta ha commentato lo scatto in questo modo: “Una pagliacciata! Questa foto cosa vuole dimostrare? Che siete al di sopra dell’agglomerato bestiale”? Sempre provenite e rappresentate “il borgo zotico e vil” dell’umanità!”. Ma la Bruganelli non è rimasta a guardare e l’ha zittita così: “La foto non vuole dimostrare niente, il suo commento invece dimostra molto… è una cartella clinica”.