“Stanno cercando di togliere di mezzo Barbara, Signorini sarà la nuova D’Urso?”: il retroscena

Alfonso Signorini prende il posto di Barbara D’Urso?

Nelle ultime ore si fa sempre più insistente la voce che vedrebbe Alfonso Signorini prendere il posto di Barbara D’Urso. Qualche giorno fa era stato il portale di Davide Maggio a sganciare la bomba mediatica scrivendo che il direttore di Chi, la prossima stagione condurrà sia la versione vip che quella nip del Grande Fratello. In questo modo quella dedicata ai ragazzi comuni verrà soffiata a Carmelita.

Ma non è finita qui, stando al blog Mediaset sta progettando una nuova trasmissione domenicale che affiderà al giornalista sostituendo così Domenica Live di Lady Cologno. Ma quanto c’è di vero in tutto questo? Signorini ha rotto il silenzio con un post sui social dicendo che su tratta di una notizia falsa, mentre Barbarella a Live Non è la D’Urso parlando con Cristiano Malgioglio ha fatto intendere che sarà lei al timone del GF 17. Ma ora anche il sito TV Blog ha portato alla luce altri clamorosi retroscena.

La bomba mediatica sganciata da Tv Blog

Sulla pagina Instagram di TV Blog, coloro che gestiscono l’account hanno chiesto ai follower di fare loro delle domande sulla televisione. Ovviamente qualcuno ha chiesto che ne sarà di Barbara D’Urso visto le voci poco positive sui suoi confronti. “Perché stanno cercando di togliere di mezzo Barbara D’Urso? Signorini sarà la nuova D’Urso?”, ha chiesto un seguace.

A quel punto colui che gestisce il portale ha risposto in questo mosto svelando un clamoroso retroscena: “Non la stanno tagliando fuori, ma ridimensionando. Pare che la dirigenza non abbia gradito alcuni fatti accaduti negli ultimi mesi“. Ma cosa avrebbe fatto di così grave Lady Cologno per rischiare di perdere alcuni suoi programmi?

Nessuna conferma né smentita dai due conduttori

Ma le domande dei follower di Tv Blog non sono terminate qui. Infatti un altro utente ha chiesto se Alfonso Signorini è simile alla collega Barbara D’Urso. A quel punto colui che gestisce il profilo ha risposto che il direttore di Chi è uguale alla conduttrice napoletana ma solo dal punto di vista degli impegni sul piccolo schermo.

In conclusione, per quanto riguarda la trasmissione domenica, il portale ha scritto anche che dovrebbe essere trasmesso dopo il blocco delle soap opera (Beautiful, Una Vita e Il Segreto) a partire dalle 17.20 e che ovviamente non si chiamerà più Domenica Live. A questo punto non rimane ci che aspettare la replica di Mediaset e soprattutto dei diretti interessati per riuscire a capire se sono solo fake news oppure se c’è un filo di verità.