La vita in diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano felici: “Da mezzanotte possiamo farlo…”

Lorella Cuccarini e Alberto Matano felici a La vita in diretta

Nell’anteprima de La vita in diretta in onda mercoledì 3 giugno 2020, i due padroni di casa Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno fatto il loro ingresso nel studio di via Teulada con un grande sorriso. Per quale ragione? A quel punto la soubrette romana non ha perso tempo a comunicare al pubblico di Rai Uno il seguente messaggio: “Da mezzanotte, dobbiamo dirlo, finalmente ci si può muovere all’interno di tutto il territorio italiano ed è una notizia bellissima”.

Così la collega del giornalista calabrese ha festeggiato l’apertura delle frontiere tra regioni, la fine delle restrizioni e l’inizio della Fase 3. La donna e l’ex mezzo busto del Tg1 hanno detto che dopo mesi d’apprensione, finalmente da oggi in poi gli italiani possono tirare un sospiro di sollievo.

A La vita in diretta si parla della Fase 3 e riapertura tra le Regioni

Come accennato prima, l’appuntamento del mercoledì de La vita in diretta si è aperto in modo insolito. Infatti Lorella Cuccarini e Alberto Matano erano raggianti e felici più che mai per l’inizio della Fase 3 dopo il lockdown durato mesi per via del Covid-19. I due padroni di casa hanno festeggiato, ma naturalmente si sono tenuti sempre a debita distanza.

Ricordiamo, infatti, che le regole delle mascherine e del distanziamento fisico sono ancora necessarie per evitare una ricaduta. E a proposito di questo, il giornalista alla collega, le ha detto: “Ma quand’è che ci potremo abbracciare io e te?”. La soubrette romana ha replicato così: “Non lo so, ma secondo me fino al termine di questa edizione sarà difficile”.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano festeggiano

Nella nuova puntata de La vita in diretta in onda martedì 2 giugno 2020, i due padroni di casa del rotocalco di Rai Uno Alberto Matano e Lorella Cuccarini si erano sorpresi ed emozionati per la Frecce Tricolori che hanno sorvolato sopra l’Altare della Patria in occasione della Festa della Repubblica.

Mentre nell’appuntamento del giorno dopo, la soubrette capitolina e il giornalista calabrese hanno festeggiato la riapertura dei confini regionali e l’avvio della tanto attesa Fase 3. Inoltre l’ex mezzo busto del Tg1 è stato felice di poter avviare il primo collegamento con un inviato: “Cominciamo questo viaggio per l’Italia”.