Antonella Clerici nostalgica su Instagram

Dopo mesi lontana dal piccolo schermo, a settembre Antonella Clerici tornerà su Rai Uno con un nuovo programma. nel frattempo la professionista lombarda attende l’arrivo della stagione estiva che ormai è alle porte. E se altri personaggi del mondo dello spettacolo condividono degli scatti a bordo piscine oppure in costume, l’ex padrona di casa de La prova del cuoco ha postato una foto che vuole trasmettere ai suoi follower un’atmosfera estiva.

Si tratta di un dolce ricordo di quella vacanza al mare insieme a qualcuno a lei speciale: il suo adorato Oliver. Ricordiamo che il labrador è venuto a mancare un po’ di tempo fa dopo aver vissuto per ben 15 anni insieme alla professionista e a Maelle.

La conduttrice lombarda ricorda il suo adorato Oliver

Prima che la vita si arricchisse con la presenza della figlia Maelle, nata dalla sua precedente storia con Eddy Martens, Antonella Clerici poteva già contare della presenza di Oliver. Per la professionista lombarda quest’ultimo per 15 anni è stato come un figlio. Purtroppo, però,dopo una lunga malattia il suo amico a quattro zampe nel 2018 ha lasciato questa terra, ma non il cuore della conduttrice. La donna, infatti, spesso lo ricorda suoi suoi canali social postando dei contenuti in sua compagnia.

Per la compagna di Vittorio Garrone il labrador ha rappresentato un componente della famiglia e per questo motivo di recente ha voluto dedicargli un pensiero commovente: “La nostra ultima estate… tu che guardi il tuo amato mare…”. Nell’immagine in questione si vede il pelosetto in mezzo agli alberi pronto a raggiungere l’acqua cristallina. Come era prevedibile il post è stato sommerso di messaggi di vicinanza e solidarietà e migliaia di likes. Solo chi possiede un animale può capire come ci si sente appena non lo si ha più. (Continua dopo il post)

I ricordi di Antonella Clerici per il suo compianto labrador

Non è la prima volta che Antonella Clerici condivide delle foto su Instagram in compagnia del suo adorato e compianto Oliver. Qualche tempo fa, ad esempio, aveva postato uno scatto che la mostrava insieme al suo amico a quattro zampe accompagnandolo con la seguente didascalia: “Dalla scatola dei ricordi …. io e Oliver qualche anno fa…grazie” Oppure “Questo e’ Oliver a 40 giorni…ed io a 40 anni…”.

Un contenuto che mostrava il labrador quando ancora era un cucciolo. Anche la figlia Maelle era molto legata a quest’ultimo, infatti spesso era presente nelle foto che la conduttrice lombarda faceva al suo pelosetto.