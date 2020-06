Alessandra Amoroso, gli auguri speciali per il compleanno della sorellina (Foto)

Alessandra Amoroso, la cantante di Galatina dal nuovo look interamente grigio, ha conquistato il cuore di milioni di fans in tutto il mondo. La ragazza si è sempre detta legatissima alla sua famiglia da cui è dovuta stare lontana durante il lockdown. Tutti i suoi cari, però, le sono sempre stati vicino mediante le videochiamate.

Una delle persone a cui Alessandra Amoroso è più legata è la sorella. Una ragazza che le somiglia anche molto e con cui ha un rapporto davvero molto stretto nonostante non possano stare spesso insieme. L’Amoroso, però, ha scritto un messaggio speciale proprio per la sorellina che ha fatto il compleanno in queste ultime ore. Cos’ha scritto? Vediamolo.

Alessandra Amoroso, famiglia unita e felice

Alessandra Amoroso l’ha sempre sostenuto: una delle sue più grandi fortune è quella di avere una bellissima famiglia alle spalle. Una famiglia che le ha insegnato tanto e che le ha permesso di realizzare il suo sogno più grande, diventare una cantante. Dato il rapporto strettissimo con tutti, trascorrere la quarantena lontano da casa è stato molto difficile. Finito tutto, la ragazza ha raggiunto tutta la famiglia e si sta concedendo attimi di serenità insieme a tutti.

È stato così che Alessandra Amoroso ha potuto essere presente ai festeggiamenti per il compleanno della sorellina alla quale vuole molto bene. Per godersi appieno la famiglia la cantante pugliese aveva annunciato ai fans che si sarebbe presa un periodo di “riposo” dalla musica. Esigenza più che comprensibile per i milioni di followers che la seguono e conoscono il suo attaccamento alla famiglia.

Un messaggio speciale

Proprio perché ha potuto rientrare in Puglia dalla famiglia, Alessandra Amoroso ha festeggiato con tutto il resto della famiglia il compleanno dell’adorata Marianna. Proprio in queste ore è apparso sui social un messaggio speciale dedicato proprio a lei. Un messaggio sentito e commovente in cui esprime tutto il suo amore da sorella maggiore. “Tu, piccola Ninni” ha scritto l’Amoroso, “stai diventando una donnina ormai ed è difficile accettarlo”.

Poi ha proseguito “Ricordo me, te e la Chicca piccoline in barca, dalla nonna, i tuoi pianti e le tue sopracciglia rosse.. Mi manca tutto questo.. Ma sono felice per te oggi che stai costruendo la tua vita ed io sarò sempre accanto a te vedendoti crescere, gioendo delle tue vittorie”. Infine Alessandra Amoroso conclude “Tanti auguri ninni mia, ti amo, tua Ale”. Quale dedica d’amore più bella di questa?