Katia Ricciarelli vuota il sacco sull’ex marito Pippo Baudo: “Certe volte mi faceva…”

Katia Ricciarelli a Io e Te

Dallo scorso lunedì, al posto di Vieni da me di Caterina Balivo, alle ore 14 su rai Uno va in onda la seconda edizione di Io e Te. Il padrone di casa Pierluigi Diaco per questa stagione ha voluto al suo fianco un’eccellenza della musica lirica italiana, ovvero Katia Ricciarelli. La soprano è in veste di opinionista in uno spazio tutto suo che si chiama la ‘Posta del Cuore’.

Erano anni che l’ex moglie di Pippo Baudo non era la protagonista di una trasmissione televisiva. I telespettatori la ricordano ancora a La Fattoria di Barbara D’Urso e successivamente a Selfie, le cose cambiano di Simona Ventura quando litigava con la vamp Tina Cipollari.

La soprano a Io e Te con la Posta del Cuore

Lo scorso 1° giugno alle 14 su Rai Uno ha preso al via una nuova stagione di Io e Te, affidata per il secondo anno consecutivo a Pierluigi Diaco. Quest’ultimo rispetto all’anno scorso ha voluto altri due personaggi che lo affiancheranno per tutta l’estate. Stiamo parlando di Santino Fiorillo e Katia Ricciarelli. Alla tenore gli autori del format pomeridiano di Rai Uno le hanno affidato uno spazio in cui dovrà dare consigli d’amore e rispondere alle lettere del pubblico.

Nel corso della messa in onda del primo appuntamento, l’ex di Pippo Baudo si è occupata di due innamorati che, oltre all’amore condividono pure il lavoro perché sono colleghi. Sembra che uno dei due fosse invidioso del successo dell’altro. A quel punto la nota cantante ha replicato così: “Io ho avuto un grande, grande compagno che aveva la sua carriera. Non c’era però competizione tra di noi. Ma consiglio comunque di parlarne. Parlarne è sempre la cosa migliore“.

Katia Ricciarelli parla di Pippo Baudo e di tradimenti

Subito dopo Katia Ricciarelli a Io e Te ha voluto svelare un aneddoto inedito del suo matrimonio con Pippo Baudo. Riferendosi al grande della televisione italiana, il tenore ha detto che certe volte la faceva arrabbiare. Lei gli diceva di chiamarla, se aveva bisogno di una cantante lirica, ma lui niente. Quindi per la professionista guai mischiare vita privata e lavoro. Poi nella sua rubrica si è parlato di tradimento e a proposito di questo tempo fa si parlava di possibile ‘cornificazioni’ del conduttori ai danni della moglie.

Un’informazione che la donna non ha mai confermato ma nemmeno smentito. Rispondendo all’email di una telespettatrice, la Ricciarelli ha detto: “Io ho scoperto un tradimento. Ma gliel’ho detto subito: guarda che ho trovato questo biglietto, c’è anche scritto ti amo. Mi è capitato, nella vita può capitare. Non sempre, ma si può perdonare. Io ho anche perdonato”.