Amici Speciali: Stash e The Kolors rinunciano alla finale, l’annuncio sui social

Amici Speciali: Stash rinuncia alla finale

Venerdì scorso è andata in onda la semifinale di Amici Speciali in cui quattro dei dodici concorrenti hanno avuto la possibilità di accedere alla finale che si terrà venerdì 5 giugno. Dopo una serie di manche e votazioni Michele Bravi, Alessio Gaudino, Irama e Stash con i The Kolors hanno raggiunto l’obiettivo della finale.

Tuttavia, nella quarta ed ultima serata del programma gli altri talenti saranno presenti e supporteranno nelle esibizioni i quattro finalisti. Ritroveremo, quindi, per il canto Gaia Gozzi, Giordana Angi, Alberto Urso, Random per il ballo Javier Rojas, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino, Andreas Muller. Tutto il ricavato andrà alla Protezione Civile.

A sorpresa, però, nella serata di mercoledì sul profilo ufficiale Instagram del programma è arrivato un annuncio importante: Stash ha rinunciato alla finale. Questo ha sorpreso tutti, anche perché ha fatto di tutto per arrivarci, ammettendo che sarebbe stata una grande soddisfazione. Ma ecco qui di seguito i motivi che l’hanno spinto a fare un passo indietro.

Stash: i motivi della scelta

Stash ha fatto un video per la pagina ufficiale di Amici Speciali e ha spiegato nel dettaglio che cosa l’ha spinto a prendere questa decisione. Pur essendo molto lusingato per essere stato scelto dai compagni, da subito ha pensato di rinunciare, da quando è finita la puntata. Il frontman dei The Kolors pensa che seppur simbolico, il trofeo del vincitore è pur sempre una grande opportunità.

Proprio per questo pensa che lui di opportunità ne ha avute già tantissime grazie ad Amici. Infatti, ha vinto il talent nel 2015, ne è seguita una carriera piena di successi. Inoltre, da due anni lui ricopre anche il ruolo di professore nella scuola e molti dei talenti che hanno gareggiato con lui ad Amici Speciali li ha interrogati, valutati e consigliati.

Quindi Stash non trova giusto che ci sia lui in finale e preferisce rinunciare per lasciare il posto a qualcun altro che lo vuole di più e se lo merita di più. A decidere chi prenderà il suo posto sono gli altri tre finalisti, così come hanno fatto con lui. Quindi, Irama, Michele Bravi e Alessio Gaudino hanno deciso di fare il nome di Umberto Gaudino. Che cosa ne pensate di questa scelta?