Elga Enardu sbotta contro Pago: “Becera volpe…” anche il web gli dà del fallito (FOTO)

Dopo che Pago ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui ha parlato di Serena Enardu, molte persone si sono scagliate contro di lui, tra cui anche Elga. Quest’ultima ha deciso di pubblicare un post in cui ha velatamente attaccato l’ex di sua sorella.

Ciò che, tuttavia, sta lasciando maggiormente spiazzati è il fatto che il web, in questa circostanza, ha deciso di schierarsi dalla parte dell’influencer. Il comportamento del cantante, infatti, è stato reputato davvero assurdo. Vediamo tutti i dettagli.

Le accuse di Elga Enardu contro Pago

Un po’ di ore fa, Elga Enardu ha voluto manifestare il suo pensiero in merito alla rottura tra Pago e Serena. La sarda ci è andata giù in modo parecchio pesante, dato che ha mosso delle accuse velenose contro l’ex cognato. Nel caso specifico, la protagonista ha pubblicato il testo di una sorta di poesia incentrata sulla volpe che quando non riesce ad arrivare all’uva dice che è acerba. La volpe in questione definisce l’uva acerba, bugiarda, finta, brutta e molto altro.

A conclusione del suo intervento, la Enardu ha detto che volpe di questo genere sono becere. Nonostante il nome di Pacifico non sia mai saltato fuori, il riferimento è stato davvero palese. Pago, infatti, nel corso dell’intervista, ha accusato la sua ex di essersi comportata in modo errato nei suoi confronti, instaurando un rapporto molto più profondo con Alessandro. (Continua dopo il post)

La reazione spietata del web

Ad ogni modo, al di sotto del post di Elga Enardu, molti utenti sono intervenuti per attaccare Pago. La mafggior parte dei commenti, infatti, sono stati tutti a sostegno di Serena. Il fatto che il cantante abbia deciso di spiattellare in modo così pubblico i problemi di coppia con la sua ex compagna ed abbia addirittura voluto scriverci un libro sopra non è stato affatto gradito.

Per molti Pago non è altro che un fallito intenzionato solo a cavalcare la cresta dell’onda per racimolare un po’ di soldi da tutta questa vicenda. Ciò che sconvolge maggiormente è il fatto che lui si è sempre professata una persona molto riservata, pertanto, il suo atteggiamento ha davvero dell’incredibile. Gli hater, però, non si sono soffermati ad attaccare il cantante solo al di sotto del post di Elga. In molti sono andati sul profilo dell’artista ed hanno cominciato ad aggredirlo verbalmente al di sotto del suo ultimo post.