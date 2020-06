Beatrice Valli e Marco Fantini: le parole sul quarto figlio e sul matrimonio

Beatrice e Marco hanno appena allargato la famiglia e in una nuova intervista hanno parlato di come stanno affrontando questo periodo, se vogliono un altro figlio e se il matrimonio si farà

Marco e Beatrice alle prese con tre figli

Marco Fantini e Beatrice Valli si sono conosciuti a Uomini e Donne sei anni fa. Lui, dopo aver corteggiato Anna Munafò e non essere stato scelto, è diventato tronista e ha conosciuto Beatrice. Tra di loro c’è stato un rapporto molto conflittuale ma poi il sentimento ha trionfato. Lei aveva già un bambino, Alessandro, avuto a 17 anni dalla precedente relazione con Nicolas Bovi.

La coppia lontano dalle telecamere ha consolidato l’amore e ha deciso di andare a convivere. Dopo un paio di anni hanno deciso di avere un bambino ed è arrivata la piccola Bianca. Il mese scorso, invece, è arrivata la seconda bambina, Azzurra. Adesso Marco e Beatrice hanno una famiglia numerosa e non sempre è facile gestire tutto con tre figli.

Ma Marco e Beatrice sono sempre molto positivi e sono un bell’esempio anche nel loro lavoro come influencer. La coppia ha parlato di questo, della possibilità di un altro figlio, del matrimonio rimandato in una nuova intervista. Ecco qui di seguito tutti i dettagli.

Quarto figlio e matrimonio in vista?

Prima che Beatrice rimanesse incinta di Azzurra, Marco le ha chiesto di diventare sua moglie in una cena romantica a Parigi spalleggiato da Bianca e Alessandro. Ovviamente lei ha risposto di sì, ma la gravidanza e la situazione Coronavirus hanno messo il matrimonio in standby. Ne hanno parlato loro stessi a Vanity Fair e hanno spiegato che nei prossimi mesi vedranno come e quando fare la cerimonia. Vorrebbero una grande festa per tutti ma in sicurezza.

La gestione di tre figli non è affatto facile, soprattutto avendo un lavoro che spesso li porta fuori casa per più tempo. In questo periodo stanno imparando ad organizzarsi e a trovare un equilibrio. Poi, quando la situazione sarà più tranquilla e organizzata, forse potranno pensare ad un quarto bambino.

Marco e Beatrice, infine, hanno detto che per loro il lavoro è importante. Un influencer veicola messaggi molto importanti, dalle collaborazioni con brand alla sensibilizzazione su alcuni argomenti, al raccontare la propria vita sui social. Beatrice e Marco pensano che se mostrarsi con sincerità e spontaneità in tutti i momenti belli e brutti della vita possa aiutare qualcuno per loro è motivo di orgoglio e si impegnano per essere un bell’esempio, sempre.