Pierluigi Diaco in lacrime “non mi aspettavo questa notizia”

Pierluigi Diaco a cuore aperto: un caro amico è volato in cielo

Pierluigi Diaco ha ripreso da pochissimo il suo programma avendo ottimi risultati, boom di ascolti che non si aspettava e che hanno fatto saltare dalla sedia anche i vertici di viale Mazzini. Fino ad ora il suo programma ha avuto protagonisti di grande fama, come Katia Ricciarelli ospite fissa, Santino Fiorillo promosso già dalla scorsa edizione, Albano Carrisi protagonista di qualsiasi gossip soprattutto nell’ultimo periodo.

In questi giorni non poteva mancare a causa delle ultime dichiarazioni che hanno a che fare con quanto successo per il coronavirus nelle sue campagne. Pierluigi sembra essere sempre molto tranquillo, ma ha voluto spiegare mettendo un attimo in pausa il programma che dentro di sé ha tanta sofferenza.

Quindi c’è stato un momento di tensione e di commozione quando si è abbandonato alle lacrime ed ha rivelato che alla fine della puntata di martedì pomeriggio ha ricevuto una notizia che non si aspettava. Adesso conduce con il sorriso, in realtà vorrebbe soltanto piangere. Ha spiegato che un suo amico è volato in cielo: si tratta di Roberto Gervaso. Se n’è andato proprio quando aveva pensato di offrirgli una collaborazione nella versione notturna del programma.

Pierluigi Diaco, i suoi progetti sfumano nel nulla, la sofferenza è troppa

Pierluigi Diaco aveva bellissimi progetti per lui, anche se l’amico gli aveva già detto di non poter partecipare a causa di problemi di salute. Non ne ha voluto parlare, si è soltanto soffermato sull’avvenimento inaspettato e triste che gli ha causato tanta sofferenza. Sapeva che l’amico non stava bene, però ovviamente non poteva aspettarsi un finale tanto triste.

Ecco il messaggio dedicato al caro amico

Tra una lacrima e l’altra il conduttore ha voluto salutare il suo amico con un messaggio tanto carino, ha infatti detto che questa volta non si tratta di un colpo di scena, non si tratta di un gesto inaspettato che faceva parte di lui. È sempre stata una persona che amava le sorprese, i colpi di scena, lasciare tutti senza parole, anche questa volta lo ha fatto, ma in modo irrimediabile.

Adesso non si può tornare indietro, sa di non poterlo più vedere, di non potergli più parlare, questa è la cosa che gli causa sofferenza. Un addio improvviso che non gli lascia tempo di fare nulla. Ciò che lo aiuta a superare il momento è pensare che adesso lo osserverà dall’alto con lo sguardo acuto. Poi una richiesta, fargli arrivare in qualche modo uno dei suoi aforismi.