Uomini e Donne: Paolo Crivellin e Angela Caloisi si rivedono dopo il lockdown, l’emozionante video

La coppia nata a Uomini e Donne, dopo mesi di lontananza, è riuscita a ricongiungersi. Ecco il video di quel momento pubblicato sui social

Uomini e Donne: Paolo Crivellin e Angela Caloisi lontani per Coronavirus

La chiusura dell’Italia imposta dal governo per l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus ha tenuto lontane molte persone. Le coppie di fidanzati, soprattutto, hanno affrontato un periodo di prova molto duro per la loro relazione. Questo è accaduto anche a Paolo Crivellin e Angela Caloisi.

Vi ricordate del loro percorso a Uomini e Donne? Lui è diventato tronista dopo l’esperienza da tentatore a Temptation Island e con molta difficoltà è arrivato alla fine del suo percorso. Dopo tanti dubbi e scontri, alla fine ha scelto Angela in un momento molto bello e romantico al di fuori degli studi.

La loro relazione sta andando avanti da due anni ormai, anche se sono entrambi molto riservati e non amano mostrarsi spesso su riviste di gossip come magari amano fare altre coppie. Tuttavia, attraverso i social condividono qualche momento quotidiano e di coppia insieme a chi li sostiene e li segue con affetto. Anche il momento in cui hanno potuto rivedersi dopo tanto tempo è stato condiviso con i loro follower.

Paolo e Angela si rivedono: l’emozione in un video

Dopo tre mesi lontani, Paolo e Angela hanno potuto rivedersi dal momento che dal 3 giugno il governo ha permesso gli spostamenti tra regioni. Ovviamente la coppia non ha perso tempo e Paolo ha raggiunto immediatamente Angela. L’ex corteggiatrice ha realizzato un video di quel momento in cui, emozionatissima, quasi con le lacrime agli occhi, ha preparato dei palloncini rossi con scritte e disegni.

Angela ha accolto Paolo, appena uscito dalla stazione con valigie e mascherina, e appena l’ha visto gli è corsa incontro e gli è saltata in braccio. Come potete vedere dal video riportato qui sotto Paolo l’ha baciata subito per poi rimanere stretti in un lungo abbraccio con la canzone di Giulia Molino in sottofondo.

Finalmente la coppia nata a Uomini e Donne potrà continuare a viversi giorno dopo giorno. Già dal mattino seguente hanno condiviso delle Instagram Stories in cui si sono svegliati insieme e hanno giocato con il loro cane. Che cosa ne pensate di questa coppia? Vi siete emozionati nel vedere il momento in cui si sono visti dopo tanto tempo?