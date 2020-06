Tiziano Ferro al settimo cielo per aver realizzato un sogno che desiderava da piccolo

Tiziano Ferro felicissimo per l’uscita del singolo Balla per me con Jovanotti

Tiziano Ferro ha rivelato di essere felicissimo per aver raggiunto un obiettivo che ha sempre desiderato, sin da piccolo. Il suo desiderio più grande era cantare insieme a Jovanotti e lo ha fatto, tanto che a breve uscirà il suo singolo Balla per me in collaborazione con il suo più grande idolo di sempre.

Il brano fa parte dell’ultimo album, ‘Accetto Miracoli’ che uscirà a partire dal 5 giugno, manca quindi poco. Una collaborazione davvero entusiasmante, quella tra Jovanotti e Tiziano Ferro, i più grandi cantanti un po’ per tutte le generazioni che insieme hanno fatto un bellissimo lavoro mescolando due ritmi diversi ma allo stesso tempo imbattibili.

Il risultato è stata una ballata dance up completamente fuori tempo, che non ha simili al mondo. A proposito di ciò Tiziano ci ha tenuto a dire che nonostante non avessero mai avuto modo di cantare insieme, hanno avuto la sensazione di averlo fatto da sempre, una novità che in realtà non sembrava affatto esserlo.

Il risultato non poteva che essere positivo, il cuore gli batteva tanto forte, è riuscito finalmente a realizzare il desiderio di un bambino di 7 anni che non avrebbe avuto altro sogno che questo. Ciò che lascia tutti senza parole è che Tiziano Ferro si è innamorato di Jovanotti, ovviamente a livello professionale e musicale, senza nemmeno sapere si chiamasse Lorenzo. Un amore puro nei confronti della sua voce, della sua bravura.

Tiziano Ferro tutte le informazioni sul nuovo brano prossimamente in uscita

Tiziano Ferro spiega poi che il suo pezzo è stato prodotto a Timberland, è minimal ma allo stesso tempo ricco di energia, pronto per fare il botto. Lo hanno cantato con istinto, senza alcuna preparazione, ed è andato benissimo. La collaborazione è stata immediata, non hanno sbagliato nulla, tutto è andato fin troppo bene.

Una collaborazione a dir poco professionale, dove hanno messo tanta energia, impegno ed armonia. Entrambi hanno sentito il cuore pulsare e sperano di regalare la stessa sensazione a tutti coloro che lo ascolteranno non appena uscirà.

Un onore cantare con Jovanotti: un sogno che diventa realtà

L’artista Romano ci ha tenuto a specificare che per lui è stato un grandissimo onore cantare con Jovanotti. Si sono sempre incontrati ma hanno soltanto parlato di musica e di progetti, non hanno mai avuto modo di mettere insieme le loro voci.

Lui è uno degli artisti più grandi ed importanti in Italia, proprio il cantante che ha ridefinito l’idea e la musica italiana. La scoperta di una collaborazione tanto energica potrebbe essere la prima di una lunga serie.