Raffaella Mennoia autrice di UeD lancia l’ennesima frecciatina “vittima dell’arroganza”

Raffaella Mennoia di UeD si difende dai continui attacchi e parla di una lista…

Raffaella Mennoia è sempre apparsa come una vittima, ha svolto e svolge il suo lavoro con grande attenzione e passione. Nonostante questo è la vittima sacrificale di Uomini e Donne. Chiunque ha avuto da ridire sulle scelte fatte nel programma, chiunque si è rivolto proprio a lei come se tutto dipendesse solo ed esclusivamente dalla donna.

In realtà ha più volte spiegato di non avere tutto in mano, fa parte della redazione ma non è soltanto lei a decidere. Nonostante questo i follower, gli amanti del programma ma soprattutto gli haters se la sono presa esclusivamente con lei attaccandola e criticandola.

Nell’ultimo periodo è stata criticata per la decisione di fare andare avanti soltanto il trono di Giovanna Abate e lasciare cadere nel dimenticatoio il trono di degli altri tre partecipanti. Come mai? In merito a questa storia non è stata data alcuna spiegazione, lei però ha deciso di dire la sua. Ha dichiarato di essersi stancata di questi continui attacchi e di dover dare spiegazioni. Poi ha invitato chi sente di essere molto avanti, di proseguire per la sua strada e di non aspettarli. Provvederà a fare una lista. Ma di che lista si parla? Forse è una frecciatina nei confronti di coloro che pensano di essere importanti e che invece non lo sono né per lei né per il programma.

Raffaella Mennoia stanca dei continui attacchi, cerca di frenare tutto invano

Raffaella Mennoia in questi mesi ha cercato di dare un freno alle critiche ed alle offese degli haters, sembra non esserci riuscita però, dato che chi l’ha offesa nei mesi passati, continua ad offenderla anche oggi addirittura forse con più enfasi e forza di prima.

Ha più volte detto di essere stanca di doversi difendere continuamente, di essere stanca di leggere cattiverie sul suo conto non meritate. A quanto pare non ha suscitato alcuna reazione, nessun passo indietro.

Le ultime accuse hanno a che fare con Gemma

La donna è stata recentemente criticata anche perché secondo i più, si sarebbe approfittata di una donna anziana, innamorata dell’amore per fare ascolti. Il riferimento va a Gemma Galgani che da circa un mese e mezzo ha iniziato una conoscenza con un ragazzo molto più giovane di lei, Nicola.

È ovvio che si tratti di una storia finta e di attenzioni studiate a tavolino, anche se non si sa da parte di chi. I follower hanno attaccato Raffaella che ha dato la possibilità a Nicola di partecipare al programma per corteggiare una donna che potrebbe essere la sua mamma se non oltre.