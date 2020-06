Alfonso Signorini, processo a Uomini e Donne per Alessandro Graziani

Alfonso Signorini inaugura il suo ritorno, con un processo su Alessandro Graziani di UeD

Alfonso Signorini è tornato e per inaugurare l’inizio, dà il via ad un processo contro il corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Graziani. Il ragazzo durante l’ultima puntata chiamato a partecipare alla trasmissione, pensava di essere richiamato per volontà di Giovanna, poi una volta entrato in studio ha scoperto quale fosse il reale motivo. Totalmente diverso dal suo pensiero.

Ad aspettarlo Alfonso Signorini che apre il processo nei suoi confronti. Il conduttore è presente proprio per chiedergli dei dettagli circa la sua conoscenza con Serena Enardu e quanto successo durante la trasmissione Temptation Island andata in onda lo scorso anno.

Tutto questo accade perché la coppia proprio in queste settimane ha deciso di chiudere la storia d’amore. C’era stato un riavvicinamento tra i due durante il Grande Fratello vip condotto da Alfonso, ma nel frattempo è successo qualcosa che li ha costretti ad allontanarsi per l’ultima volta.

Alfonso Signorini interviene perché Pago ha sollevato un polverone che adesso va chiarito

Alfonso Signorini si è presentato a Uomini e Donne soltanto per un motivo, dopo le recenti dichiarazioni dei diretti interessati e soprattutto di Pago, è importante chiarire ogni aspetto della situazione. Il cantante ha raccontato che nel telefono della sua Serena ha trovato le prove di situazioni intime avvenute con il corteggiatore di Uomini e Donne. Ecco perché ha deciso di metter fine alla storia d’amore con la Enardu. Ma qual è la verità?

Alessandro sin dall’inizio è sembrato essere davvero preso da Giovanna Abate, tanto da ritornare più volte e in trasmissione, nonostante la donna gli avesse più volte detto di non essere interessata a lui per vari motivi. Quindi riesce difficile credere che l’abbia presa in giro fino ad ora. In molti si sono schierati dalla sua parte, sono stati tanti a dire che molto probabilmente Pago ha trovato il modo per ritornare a far parlare di sé. Tra l’altro Serena proprio in queste settimane aveva più volte affermato che l’uomo attraverso le ultime dichiarazioni sta cercando di ritornare al centro dell’attenzione.

Troppi misteri e punti interrogativi sulla storia, adesso bisogna far luce

Da quando tra i due ci sono stati problemi, momenti di alti e bassi, Pago ha detto e non detto, lasciando troppi punti interrogativi e buio tra un racconto e l’altro. Ecco perché Serena ha ufficialmente chiesto di diffidare dalle sue affermazioni. Tutto frutto della paura di cadere nuovamente nel dimenticatoio come gli anni passati.

Ad ogni modo non sappiamo quale sia stata la risposta di Alessandro alle continue accuse di Alfonso, scopriremo qualcosa di più quando la puntata andrà in onda.