Jasmine Carrisi rivoluziona la sua vita: il cambio grazie al padre Al Bano

Grande novità per la giovane Jasmine Carrisi

Grazie al suo profilo Instagram che cresce di giorno in giorno in numero di follower, Jasmine Carrisi sta ottenendo sempre di più una grande popolarità. Nelle ultime ore è arrivata una notizia molto importante che riguarda la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso. Di cosa si tratta? Dopo essersi fatta vedere in uno insieme alla madre dove appaiono identiche, c’è una novità che riguarda la 19enne che tra pochi giorni dovrà affrontare l’esame di maturità.

Qualcosa che sta attirando l’attenzione dei follower. Il cantautore di Cellino San Marco, infatti, anche grazie al riavvicinamento con l’ex soubrette salentina, sembra aver deciso di aggiungere il nome della figlia nella società di famiglia ‘Nel Sole’. Di conseguenza, nonostante la giovane età, si ritroverebbe ad avere una quota della società che ha preso il nome del celebrano del 1967. Ma andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Al Bano fa entrare la 19enne nella società di famiglia

Ebbene sì, i fan della giovanesono venuti a conoscenza di un’importante novità che riguarda Jasmine Carrisi, la bellissima primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso. La 19enne, infatti, entrerà a far parte della società di famiglia denominata ‘Nel sole’.

Senza ombra di dubbio si tratta di una svolta per la ragazza, già popolare ed apprezzata non solo sui social network (Instagram e Tik Tok), ma anche in televisione. Nonostante sia giovanissima, il padre crede in lei e di conseguenza è pronta ad affacciarsi al mondo dei grandi diventando così un’imprenditrice. Ma quale è il settore di tale suddetta società in cui la sorella maggiore di Bido sarebbe la nuova arrivata?

Che cos’è la società ‘Nel Sole’ di Al Bano Carrisi?

La società in questione si chiama ‘Nel Sole’, come il celebre brano di Al Bano e si occupa della coltivazione dei terreni, produzione e commercializzazione del vino, oli e seminativi. Il Maestro Carrisi nella sua grande Tenuta di Cellino San Marco può contare di ettari di terreni dove produce dei prodotti biologici e che vengono venduti in tutto il mondo.

Si tratta di una grande responsabilità per 19enne che, dopo aver effettuato gli esami di Stato con molta probabilità darà una mano d’aiuto in azienda. Sarà all’altezza delle aspettative?