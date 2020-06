Alessandro Graziani parla di Uomini e Donne e di Serena Enardu: “Sono scelte da rispettare”

Dopo un lungo silenzio, Alessandro Graziani ha deciso di aprirsi sui social e di parare di molte questioni relative sia a Uomini e Donne sia, molto probabilmente, a quanto accaduto con Serena. Come tutti i fan del programma avranno avuto modo di vedere, la scelta di Giovanna è stata compiuta ed è ricaduta su Sammy.

In studio, però, è ritornato anche Alessandro, in quanto chiamato a fare chiarezza su alcune questioni molto importanti, sorte a seguito dell’uscita in edicola di Chi. Il ragazzo si è mostrato alquanto rispettoso e pacato sui social ed ha chiarito il suo punto di vista in merito.

L’intervento di Alessandro Graziani su Instagram

Nelle recenti Instagram Stories, Alessandro Graziani ha rotto il silenzio su quanto accaduto a Uomini e Donne. L’ex corteggiatore dell’Abate ha esordito dicendo di aver voluto far trascorrere un po’ di giorni dalla sua dipartita dal programma prima di fare un intervento sui social. Adesso, però, ha trovato la forza di reagire chiarendo la sua posizione. Nello specifico, il giovane ha voluto ringraziare tutte le persone che sono al suo fianco e che lo hanno sostenuto in questo periodo.

In seguito, poi, ha parlato di scelte ed ha detto che nella vita ognuno è artefice delle proprie decisioni. Ogni scelta, seppur opinabile, merita sempre di essere rispettata. Lui ad oggi non ha assolutamente nulla da recriminarsi ed è felice del percorso fatto. Naturalmente, quando una persona è coinvolta emotivamente non riesce ad essere molto razionale, ma questa è una cosa assolutamente comprensibile per lui. (Continua dopo la foto)

I riferimenti a quanto emerso a Uomini e Donne

Durante il suo intervento, Alessandro Graziani ha fatto anche delle allusioni a quanto accaduto a Uomini e Donne su Serena. Maria De Filippi, infatti, nei video anticipazione, ha esortato il giovane a fare chiarezza sugli ultimi rumors trapelati sul suo conto e su quello della Enardu. Ebbene, il protagonista su Instagram ha detto che non bisogna mai puntare dito contro nessuno e questo sembra essere un velato riferimento proprio a questa situazione.

Ad ogni modo, nel corso delle clip, Graziani è sempre stato molto pacati ed educato, qualità che sono sempre piaciute ai telespettatori del talk show. Proprio per tale ragione, sono in molti a desiderare che il ragazzo possa diventare un nuovo tronista della prossima edizione per programma della Dr Filippi.