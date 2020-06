Scarpe per il distanziamento sociale: nuova invenzione di un calzolaio rumeno

La previsione attuale a livello internazionale è che sentiremo parlare ancora per lungo tempo di coronavirus. Il virus che ha mietuto migliaia di morti e che oggi ancora spaventa, ha costretto la società a prendere delle misure precauzionali per evitare che il contagio si propagasse.

Anche oggi che il numero di positivi e di morti sta calando, i vari governi propongono ai cittadini regole per il contenimento della malattia. A fronte di quanto si sente parlare di distanze di sicurezza. Pensando a questa necessità impellente, un calzolaio si è inventato un paio di scarpe per il distanziamento sociale. In vendita anche sul web, queste stravaganti calzature stanno riscuotendo molto successo, forse più per la loro particolare forma che per il loro utilizzo.

Scarpe per il distanziamento sociale: innovazione dalla Romania

Ad inventarsi questo paio di scarpe per il distanziamento sociale, a dir poco bizzarro, un calzolaio rumeno. Quest’ultimo si è fatto portavoce di una regola difficile da rispettare con la sua ultima innovazione: un paio di scarpe “taglia 75” lunghe ciascuna oltre sessanta centimetri.

Grigore Lup (questo il nome del calzolaio) è originario della città di Cluj. Lui stesso in alcune interviste ha affermato di essere stato ispirato a creare le scarpe di cuoio con la ricrescita quando ha notato che le persone non sempre riescono a seguire le linee guida di distanza sociale in mezzo alla pandemia di COVID-19 .

Le scarpe acquistabili sul web fanno impazzire gli utenti

Le scarpe di Lup, che si possono acquistare sul web per circa 115 dollari al paio, sono lunghe circa sessanta centimetri e poco più. Volendo paragonarle ad una taglia europea, corrispondono al numero 75. Il calzolaio ha detto che le scarpe sono progettate in modo che due persone una di fronte all’altra hanno l’obbligo di mantenere una distanza di oltre un metro e mezzo, altrimenti rischiano di inciampare con quella ricrescita nella parte anteriore della calzatura.

L’idea può apparire originale da un lato, e bizzarra dall’altro. Ma sta di fatto che la notizia subito ha fatto il giro del mondo. Forse le persone faticano ad immaginarsi con queste scarpe per il distanziamento sociale al piede, però nel complesso hanno apprezzato l’originalità dell’artigiano.