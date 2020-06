Morgan confessa: ”Sono caduto di nuovo nella dipendenza”

Morgan non smette di catalizzare l’attenzione del gossip. Solo qualche giorno fa, l’artista aveva rilasciato dichiarazioni al vetriolo sulla sua ex Asia Argento, raccontando di essere stato più volte picchiato nel sonno, tanto da trovarsi i segni delle percosse al mattino. Inoltre, aveva aggiunto che a mettere i bastoni tra loro due sarebbe stata proprio la famiglia di Asia.

A distanza di poco tempo, le affermazioni di Morgan tornano a far discutere. Il cantante, ex frontman dei Bluvertigo, ha ammesso di essere tornato nel tunnel della dipendenza. Tutto sarebbe precipitato dopo la separazione da Alessandra Cataldo, che lo ha reso padre della piccola Maria Eco.

Morgan di nuovo nel tunnel della dipendenza

L’artista ha rilasciato una commuovente intervista al settimanale Oggi, dove ha raccontato la fine della storia d’amore con Alessandra Cataldo. Nonostante sia stata una bella relazione – dice Morgan – i sentimenti sono cambiati nel tempo, tanto da arrivare alla conclusione. Alessandra lo ha reso padre di Maria Eco, grazie alla quale ha potuto riscoprire la gioia della paternità. Tuttavia, qualcosa dentro di lui si è rotto inevitabilmente.

Morgan ha ammesso con dolore di non aver resistito alla tentazione e di essere ricaduto nella dipendenza. L’artista ha poi ricordato con commozione e nostalgia la storia d’amore con Alessandra Cataldo, l’unica persona in grado di convincerlo a smettere. ”C’ero quasi riuscito con il suo aiuto”, racconta il cantante.

Il riferimento spirituale nelle telecamere

Nella sua lunga intervista al settimanale, Morgan ha poi aggiunto che, quando Alessandra lo ha lasciato, ha ricominciato a fare uso di sostanze. Nei mesi precedenti invece, quando ancora erano una coppia felice, era sulla buona strada per la disintossicazione: ”Mi seguivano dei medici, anche se mi hanno sempre detto che avrei poi dovuto farcela da solo”, confessa l’artista.

Morgan ha tuttavia ipotizzato una sorta di ”soluzione catartica” per tentare di lasciarsi alle spalle una volta per tutte il suo problema con le sostanze. Il cantante vorrebbe parlare a cuore aperto al suo pubblico, che ora sente di ingannare. Forse, davanti all’obiettivo, potrebbe trovare quel ”riferimento spirituale” atto a dargli la spinta giusta per un cambiamento radicale.

Morgan ha poi aggiunto di avere già intrapreso un percorso personale, che vorrebbe tuttavia condividere con il pubblico, pronto a dargli la forza necessaria. ”Sono come Cristo, ho una forza pazzesca”, ha concluso l’ex frontman dei Bluvertigo. E chissà che questa accorata richiesta non venga accolta, così da vedere di nuovo presto il tormentato artista davanti ad uno schermo Tv.