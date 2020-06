“Era sulla sedia a rotelle e l’ho visto piangere”: Gerry Scotti, il retroscena su Tu si que vales

Gerry Scotti e le lacrime a Tu si que vales

All’interno del magazine Nuovo Tv c’è una rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone. Il noto giornalista ha raccolto la considerazione di una lettrice nei confronti di Gerry Scotti, attualmente impegnato a Striscia la Notizia e ad Amici Speciali. La signore in questione ha detto di amare moltissimo gli uomini che non hanno paura di mostrare le proprie emozioni, facendo questa confidenza: “L’ho visto in lacrime, per l’ennesima volta, a Tu si Que Vales dopo l’esibizione toccante d’un culturista in sedia a rotelle”.

La donna si riferiva alla performance di Gabriele Andriulli che ha davvero emozionato tutti i telespettatori di Canale 5. Il conduttore pavese non è riuscito ha trattenere le lacrime. Non è la prima volta che l’artista di casa Mediaset piange davanti al pubblico. In quell’occasione il culturista in sedia a rotelle aveva dato dimostrazione che, nonostante le avversità, bisogna non arrendersi mai.

Alessandro Cecchi Paone vorrebbe Scotti alla guida di un talk

Nella sua rubrica di Nuovo Tv, Alessandro Cecchi Paone ha promosso a pieni voti Gerry Scotti. Il divulgatore ma anche opinionista di numerosi programma Mediaset ha espresso un parere positivo sul professionista pavese dicendo che la sua conduzione è eccellente ma ripetitiva.

Per l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, l’artista Mediaset sarebbe pronto per la conduzione di talk show in diretta. Ad oggi non ci sono delle informazioni e rumors sulla stagione televisiva 2020/2021 che prenderà il via da settembre. Di conseguenza non sappiamo nulla sulle trasmissioni che verranno guidate da zio Gerry. L’unica cosa certa riguarda i nuovi appuntamenti di Caduta Libera.

Lo stesso artista, attraverso IG, ha confidato che il game show tornerà in onda dal 31 agosto sempre nella fascia preserale di Canale 5. Inoltre ci sarà anche il ritorno di Chi Vuol Essere Milionario. Ovviamente entrambe le trasmissioni verranno registrate rispettando le misure anti-coronavirus.

Gerry ha rischiato di rimanere bloccato in Polonia

In una recente intervista per il Corriere della Sera, Gerry Scotti ha confessato che lo scorso marzo ha registrato alcuni nuovi appuntamenti di Chi Vuol Essere Milionario in Polonia, rientrando due giorni prima dall’inizio della chiusura totale e l’inizio della quarantena.

Il professionista pavese poteva restare bloccato in Polonia e di conseguenza la conduzione del tg satirico Striscia la Notizia insieme a Michelle Hunziker poteva essere compromessa. Per fortuna è finita nel migliore dei modi e l’artista di casa Mediaset è rientrato in Italia e al momento è impegnato col programma di Antonio Ricci e come giudice ad Amici Speciali.