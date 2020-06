Karina Cascella si espone su Pago e Serena: il duro attacco dell’opinionista

L’opinionista ha parlato della rottura tra Pago e Serena e non ha risparmiato attacchi ad entrambi. Ecco le sue parole

Tra Pago e Serena è finita: accuse reciproche

Pago e Serena hanno vissuto l’esperienza a Temptation Island Vip l’anno scorso. Dopo sette anni di convivenza hanno deciso di mettersi alla prova nel programma condotto da Alessia Marcuzzi e Serena ha manifestato da subito una certa insofferenza. Infatti, si è avvicinata ad Alessandro Graziani e ha lasciato Pago. Tuttavia, è poi tornata sui suoi passi e ha cercato di riconquistare il cantante al Grande Fratello Vip.

Le cose sono andate bene tra loro, tra i fischi e le critiche del pubblico, e hanno deciso di riprovarci. Il lockdown per coronavirus li ha costretti a stare tanto tempo insieme ma lì qualcosa si è rotto e questa volta in modo definitivo. Adesso non mancano di accusarsi a vicenda sui social e tramite le riviste di gossip.

Pago ha accusato Serena di avergli mentito su Alessandro e sostiene che loro due abbiano avuto una vera e propria storia d’amore. Serena, invece, ha accusato Pago di essere un bugiardo, di fare tutto questo per propaganda al suo singolo e al suo libro ma che in realtà era stata lei a sbatterlo fuori di casa per un motivo molto grave.

Karina Cascella interviene: l’attacco alla coppia

Karina Cascella è nota in tv come opinionista, prima di Uomini e Donne e poi dei programmi di Barbara D’Urso. Interrogata da più persone su cosa pensa di Serena e Pago, Karina ha deciso di fare alcuni video per rispondere a queste domande. Innanzitutto ha ribadito il fatto che li ha seguiti e secondo lei Serena ha sbagliato e anche tanto.

Detto questo, però, è rimasta delusa, come tanti, del comportamento di Pago. Se al GF Vip lui ha deciso di perdonare, dimenticare e ricominciare con lei, poi non può portare rancore e rovinare il rapporto. Inoltre, perché raccontare dettagli intimi in quel modo pubblico? Karina è sicura che sia per il fatto che sta uscendo il suo nuovo singolo e il suo libro e quindi sta cercando in tutti i modi di farsi pubblicità.

Insomma, per Karina questa volta Pago ha toccato il fondo, ha fatto un teatrino che non doveva fare a discapito della sua dignità. Voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con le sue considerazioni o avete un’altra opinione a riguardo?