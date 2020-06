Al Bano contro Romina Power, il Maestro non ha digerito il suo gesto: “Ha commesso una leggerezza”

Al Bano irritato con Romina Power

Nonostante non voglia far parte del gossip, Al Bano sembra un fiume in piena. Infatti, nel nuovo numero del magazine Oggi è contenuta un’altra sua intervista. Il Maestro Carrisi è tornato a parlare della sua ospitata a Domenica In quando Mara Venier gli disse che Romina Power le aveva affidato una poesia da leggergli in diretta.

Il contenuto in questione non è mai stato letto perché il cantautore ha preferito di no affermando che lui è per la par condicio. Intervenuto nel periodico diretto da Umberto Brindani il salentino ha ammesso che non ha digerito il gesto della sua ex. “Ero maldisposto perché siamo finiti su un filone gossipparo che non amo. Con gli autori avevamo accordi diversi, non c’è stato il rispetto di quegli accordi e, visto che non amo le speculazioni mi sono fatto sentire”, ha affermato il 77enne.

Quest’ultimo rivolgendosi direttamente alla sua ex le ha detto che un gesto del genere doveva avvenire in privato e non in tv: “Con tutto l’onore che può rappresentare per me ricevere una poesia da Romina, devo anche dire che probabilmente ha commesso una leggerezza”.

Il maestro Carrisi contrario al gossip sulla sua famiglia

Stando a quanto dichiarato su Oggi, la poesia scritta da Romina Power non è mai arrivata ad Al Bano. Ancora una volta il Maestro ha asserito che non vuole parlare della sua vita privata. “La cosa che mi preme da parte dei media è che ci sia rispetto quando mi si invita e che si evitino le strumentalizzazioni”, ha ribadito il cantante di Cellino San Marco.

Inoltre ha sottolineato che vuole tutelare la privacy della compagna Loredana Lecciso e dei loro due figli Jasmine e Bido. Subito dopo il 77enne ha parlato del momento di difficoltà che sta vivendo visto che al momento non potrà più realizzare dei concerti.

Al Bano parla del Covid-19

L’emergenza sanitaria da Covid-19 e la lunga quarantena hanno segnato moltissimo Al Bano. Infatti, intervistato dal settimanale Oggi oltre a parlare di Romina Power e Loredana Lecciso ha speso due parole sul suo lavoro.

Il Maestro Carrisi ha ammesso che gli manca molto il calore del suo pubblico. “Io la vivo malissimo, sono tre mesi che non canto e soffro nel non vedere la gente, il pubblico”, ha concluso il cantautore di Cellino San Marco.