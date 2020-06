Luigi Mario Favoloso a Temptation Island VIP? Ecco con chi

L’emergenza Coronavirus ha scombinato i piani di tutti. Diversi programmi televisivi hanno subìto modifiche, altri stanno ritardando la messa in onda. Tra questi anche Temptation Island VIP le cui registrazioni, in tempi “normali”, sarebbero già iniziate. I casting sono in corso e proprio nelle ultime ore è spuntato il nome di uno dei possibili partecipanti, Luigi Mario Favoloso.

Il nome dell’ex compagno di Nina Moric, quindi, si aggiunge a quelli degli altri partecipanti alla prossima edizione del reality. Non è ben chiaro il momento in cui la nuova edizione andrà in onda ma nel frattempo, è certo, i fans stanno fremendo in attesa di conoscere il cast ufficiale.

Luigi Mario Favoloso a Temptation Island

Il nome di Luigi Mario Favoloso è venuto fuori dalle pagine di Nuovo TV. Il settimanale ha ipotizzato quelli che potrebbero essere i protagonisti della prossima edizione di Temptation Island VIP. In base a quanto pubblicato, però, Luigi Mario Favoloso non sbarcherà in quel di Sardegna da solo ma sarà accompagnato dall’attuale compagna Elena Morali. I due, dopo una brevissima separazione, si sono infatti riappacificati e sarebbero pronti a mettersi alla prova.

Un imput in più per finire al centro del gossip dal momento che entrambi sono già coinvolti in diversi scoop. Luigi Mario Favoloso per quanto concerne le dispute con l’ex Nina Moric e le relative accuse di stalking. La ragazza, invece, è finita su tutti i giornali per la doppia vita con Daniele Di Lorenzo e Scintilla con i quali intratteneva una storia contemporaneamente. L’eventuale partecipazione della coppia, quindi, sarebbe un richiamo incredibile per i telespettatori.

Le altre possibili coppie e la conduttrice

I nomi delle altre possibili coppie che, insieme a Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali sono candidate al reality, includono Francesco Sole e Giulia Cavaglià, pronti a sottoporsi a questa prova in virtù della fiducia cieca che entrambi hanno dichiarato di avere nel partner nonostante stiano insieme da meno di un anno. Anche Gennaro Lillio e Ema Kovac potrebbero essere tra i partecipanti a Temptation Island VIP. Anche questa è una coppia giovanissima che approderebbe sull’isola per mettersi alla prova.

A condurre la nuova edizione di Temptation Island VIP sarà nuovamente Alessia Marcuzzi. La conduttrice, balzata agli onori del gossip per la forte crisi col marito, sarà al timone del programma. La messa in onda sarebbe prevista, salvo imprevisti, per luglio. In autunno, invece, la versione classica condotta da Filippo Bisciglia.