Fedez, la querela del Codacons diventa ufficiale, lui sbotta su Instagram: “Che fantastico paese” (FOTO)

Nelle settimane trascorse Fedez ha affrontato il tema inerente la querela che il Codacons ha minacciato di sporgere contro il cantante. Dopo le “minacce”, però, la situazione è divenuta ufficiale e il protagonista è stato chiamato a giudizio.

Proprio alcune ore fa, il marito della Ferragni ha ricevuto una lettera intitolata “Notificazione di atti giudiziari” e lui non ha potuto fare a meno di sfogarsi. La rabbia del giovane nasce dal fatto che il tutto sembrerebbe essere nato per essersi esposto nel fare una cosa utile alla società.

La querela del Codacons

Nel periodo di piena emergenza COVID-19, Fedez e Chiara hanno deciso di dare luogo ad una raccolta fondi finalizzata alla creazione di terapie intensive in un ospedale di Milano. L’associazione, però, non ha gradito alcuni aspetti dell’iniziativa. Per tale ragione il Codacons è arrivato addirittura a minacciare di sporgere querela contro Fedez nel caso in cui non si fosse scusato e avesse fatto chiarezza sulla vicenda. Nello specifico, l’associazione dei consumatori ha messo in evidenza degli aspetti poco chiari della raccolta.

Secondo il punto di vista degli accusatori, dunque, i due protagonisti avrebbero dato luogo ad un’iniziativa senza spiegare nel dettaglio a chi finissero realmente i soldi racimolati. Fedez, in più occasioni, ha provato a ribadire il suo punto di vista, ma poi ha deciso di non soffermarsi più sulla vicenda, lasciando il Codacons libero di agire. Essendo, a suo avviso, nella più totale buona fede, il cantante si è sentito in diritto di non dare nessuna spiegazione.

La reazione di Fedez su Instagram

Tale mattina, però, la querela del Codacons è pervenuta nelle mani di Fedez. Quest’ultimo ha condiviso su Insatgram un video nel quale ha mostrato la busta ricevuta e poi si è sfogato. L’artista ha detto che ciò che più gli è rimasto di questa quarantena sono le denunce dell’associazione dei consumatori e non solo. Il cantante ha avuto modo di apprendere la forte ingratitudine che contraddistingue alcuni individui.

Ciò di cui Fedez soffre maggiormente è il fatto che la polemica sia sorta per essersi esposto in prima persona mettendoci la faccia in un’iniziativa assolutamente benefica. L’essere denunciati per aver provato ad aiutare il prossimo, ed esserci anche riusciti in buona sostanza, è per lui una cosa davvero penosa e indecorosa. Proprio per questo ha attaccato l’Italia e la mentalità di determinati soggetti.