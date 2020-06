Imbarazzo a L’Eredità, Flavio Insinna ci prova con la Professoressa Daisy: “Sei bellissima e…”

Ritorna L’Eredità

Dopo un periodo lungo di stop causato dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e di conseguenza la messa in onda di repliche, dallo scorso 4 maggio sono tornate in onda le puntate inedite de L’Eredità. Nella fascia preserale di Rai Uno, con alla guida l’attore romano Flavio Insinna, i telespettatori stanno assistendo a degli episodi inusuali. Il motivo?

A sfidarsi sono i campioni di varie edizioni del game show w il montepremi vinto andrà in beneficenza. Inizialmente era indirizzato alla Protezione Civile italiana, mentre dopo alla Caritas. In una degli ultimi appuntamenti del quiz tv, il padrone di casa ha ha fatto sorridere i telespettatori perché ha pronunciato delle frasi sibelline nei confronti una Professoressa. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Flavio Insinna mette in imbarazzo una Professoressa

A L’Eredità, il conduttore Flavio Insinna, nelle battute iniziali della puntata si è collegato con la Professoressa Daisy Mancini. Quest’ultima è colei che rende possibile il gioco dei ‘Paroloni’. Appena la ragazza è apparsa sul led dello studio ex Dear di Roma, il professionista romano si è rivolto a lei dicendo delle parole al miele.

Eccole: “Non poteva non arrivare anche la nostra meravigliosa Daisy. Sei bellissima, sullo sfondo dei fiori, un fiore con i fiori”. Per caso l’attore ha un forte debole per la giovane? Ovviamente la diretta interessata ha accolto le frasi dell’artista Rai ma nello stesso tempo ha mostrato un certo imbarazzo.

La domanda de L’Eredità crea un caso su internet

Qualche giorno fa, invece, sul web si è parlato moltissimo su un quesito che è apparsa nel game show del preserale di Rai Uno. Il conduttore Flavio Insinna ha posto al concorrente la seguente domanda: “Qual è la capitale di Israele?”. Il campione ha risposto Tel Aviv. A quel punto è intervenuto il padrone di casa che l’ha corretta dicendo Gerusalemme. Ma chi ha ragione tra i due?

La questione non è così semplice e dopo la puntata su internet si è montato un vero e proprio caso. Per la cronaca Tel Aviv è stata la Capitale di Israele ed è ancora la sede di diverse ambasciate straniere. Mentre Israele ha proclamato come Capitale Gerusalemme. Quest’ultima, però non è stata riconosciuta da diverse risoluzioni dell’Onu e dalla maggior parte degli Stati.