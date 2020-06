Serena Enardu sbotta contro Uomini e Donne e Parpiglia: “Costruito 4 mesi di relazione, ma magari”

Nella puntata odierna di Uomini e Donne è stato ospite in studio anche Alessandro Graziani per parlare della fine della storia tra Serena Enardu e Pago. Tra gli ospiti, la De Filippi ha chiamato in causa anche Gabriele Parpiglia, il giornalista autore dell’articolo uscito su Chi.

Alessandro è stato “interrogato” in merito al suo rapporto con la sarda e quest’ultima non ha potuto fare a meno di replicare sui social. Serena, infatti, ha registrato delle IG Stories davvero molto perentorie.

L’inchiesta su Alessandro Graziani a Uomini e Donne

Serena Enardu ha commentato quanto accaduto oggi a Uomini e Donne e si è duramente scagliata contro il programma e contro il giornalista Parpiglia. Maria De Filippi ha fatto entrare in studio prima Graziani e poi Gabriele. Quest’ultimo non ha perso tempo ed ha immediatamente provveduto a fare delle domande al suo interlocutore. Nel caso specifico, gli ha domandato quante volte si fosse visto con Serena e se tra loro ci sia stata o meno una relazione.

Anche in questa circostanza, però, Alessandro è stata molto vago e si è limitato a dire di aver visto la donna solo due volte. A quel punto, allora, Parpiglia lo ha accusato di mentire in quanto Pago aveva dichiarato nella sua intervista di aver letto dei messaggi intercorsi tra i due amanti che lasciavano presumere tutt’altro. Stando a quanto trapelato da questi contenuti, pare che i due avessero avuto una relazione almeno telefonica da settembre a dicembre.

Lo sfogo di Serena Enardu

Mentre Alessandro cercava di svincolarsi dalle pungenti domande del suo interlocutore, Serena Enardu si è scagliata sui social contro Uomini e Donne. La dama ha accusato la produzione di aver messo in piedi una relazione di quattro mesi completamente inesistente. Come forma di provocazione, poi, la donna ha aggiunto che, a questo punto, avrebbe fatto bene se davvero avesse instaurato un rapporto serio con l’ex corteggiatore di Giovanna.

La Enardu è apparsa adirata e indignata da tutte le menzogne che stanno trapelando. Secondo il suo punto di vista, tutte le sembra un grande film, pertanto, è il caso di prendere i pop corno. Infine, la protagonista ci ha tenuto a scusarsi con Graziani per averlo involontariamente coinvolto in questo polverone fatto solo di menzogne e falsità. Ad ogni modo, lo ringrazia per il rispetto che ha sempre mostrato nei suoi confronti.