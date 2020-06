Il Segreto anticipazioni 5 giugno 2020: Matias allontana Alicia

Nelle anticipazioni de Il Segreto della puntata di domani – venerdì 5 giugno 2020 – Matias continuerà a pensare alla sua situazione con Marcela. Il Castaneda, dopo aver passato del tempo con la sua famiglia e la piccola Camelia, capirà di aver sbagliato e proverà a dare una seconda possibilità al suo matrimonio, allontanando Alicia.

Intanto, Encarnacion andrà su tutte le furie dopo che Dolores le dirà che in paese non si fa che parlare della relazione tra sua figlia e Matias. Nella puntata di domani de Il Segreto inoltre, le tensioni in miniera diventeranno ancora più forti, facendo preoccupare non poco Isabel. Di seguito, la trama dettagliata dell’episodio.

Il Segreto, puntata venerdì 5 giugno 2020 su Canale 5

Nell’episodio di giovedì, Ignacio cambierà idea in merito al trasferimento a Bilbao e ne parlerà con il fidato Jesus Urrutia. Le figlie di Ignacio, ovviamente, saranno al settimo cielo. Nel frattempo, come svelano le anticipazioni de Il Segreto, Encarnacion dirà a Dolores di farsi i fatti suoi e di non mettere i giro pettegolezzi sul conto di sua figlia Alicia. Ormai però è troppo tardi. Le pettegole di Puente Viejo sono a conoscenza della relazione clandestina tra il Castaneda e la bella rivoluzionaria.

Continuando con gli spoiler de Il Segreto, vedremo Marcela molto triste per aver lasciato Tomas. Nonostante ciò, proverà a dare una seconda possibilità a Matias per il bene di Camelia. Dal canto suo, il Castaneda allontanerà Alicia, che già nella puntata di oggi ha respinto con una scusa. Non sarà facile per la rivoluzionaria accettare il rifiuto. Alicia non si arrenderà e farà di tutto per riavere il suo amante, anche a costo di mettersi contro Marcela.

Ignacio resta a Puente Viejo per la gioia delle sue figlie

Le anticipazioni della soap opera Il Segreto rivelano che nell’episodio di domani, Ignacio cambierà completamente idea e, dopo aver riflettuto a lungo, comunicherà ad Urrutia di non voler più lasciare il paese. Ora la sua vita è qui e continuerà a portare avanti i suoi affari. Le figlie di Ignacio potranno tirare un sospiro di sollievo.

Infine, nella puntata de Il Segreto in onda su Canale 5 domani, giovedì 5 giugno, torneranno protagoniste Isabel e Francisca. La marchesa sta continuando a drogare la Montenegro perché stia al suo posto e non commetta sciocchezze. Francisca riceverà una brutta notizia che la manderà su tutte le furie: la Casona non è più in vendita, dal momento che Ignacio ha deciso di rimanere al paesino.