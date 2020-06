Francesco Totti e Ilary Blasi postano una foto e sono subito critiche pesanti “Irresponsabili!” (FOTO)

Lo scatto di Francesco Totti e Ilary Blasi postato su Instagram suscita polemiche tra i fan, la coppia è con un gruppo di persone e tutti sono senza protezioni

Come sempre Francesco Totti e Ilary Blasi tornano a far parlare e stavolta a suscitare polemiche è una foto in cui ci son entrambi. Dopo il lockdown anche loro hanno fatto la prima uscita e sono andati in giro per Roma. La coppia è tornata alle sue vecchie abitudini e quindi si è concessa un pranzo con gli amici. Adesso si può fare, ma si devono rispettare le regole.

Tuttavia, pare che anche loro abbiano trasgredito le raccomandazioni fatte per evitare i contagi. A dimostrarlo sono alcuni scatti della coppia postati su Instagram dal fan club della Blasi, Vincent Candela. Gli scatti mostrano la coppia in compagnia di un gruppo di persone nel giardino di un famoso ristorante. Francesco Totti e Ilary Blasi non indossano la mascherina, ma neanche gli altri che sono nella foto! (Continua dopo la foto)

Francesco Totti e Ilary Blasi nello scatto senza protezioni

Ovviamente i fan hanno urlato e hanno detto loro di essere degli irresponsabili. Sembra proprio che tutti abbiano trasgredito le regole e in più postano le foto! Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati investiti dalle critiche sui social e gli utenti non si sono risparmiati. Invece, quando erano andati a passeggio per le vie di Roma i due indossavano la mascherina.

Nello scatto con il gruppo erano anche messi belli stretti e tutti sembrano felici, proprio come se fossero tornati alla piena normalità. Sono stati davvero in tanti a parlare di quanto siano incoscienti i Totti e di dare anche il cattivo esempio. Anche se sono stati lieti di rivedere la coppia questo comportamento ha cancellato tutto e il sarcasmo non è mancato.

La coppia con un gruppo di amici tutti stretti fra loro

Qualcuno ha fatto delle battute ironiche, ma tutti sono stati concordi nel dire che non danno un bell’esempio in questo momento. Il fatto che sono senza mascherina e in gruppo tutti così attaccati ha fatto storcere il naso a molti utenti. Qualcuno ha anche detto che la legge è uguale per tutti e che anche loro devono comportarsi come si deve.

Alcuni follower hanno anche detto che si tratta di un vero e proprio assembramento. Qualcuno, però in minoranza, ha azzardato un commento positivo e ha anche provato a difenderli dicendo che non c’è nulla di male.