DayDreamer – Le ali del sogno: le anticipazioni dal 10 al 12 giugno 2020

La nuova serie turca con protagonista Can Yaman sta per arrivare su Canale 5. Ecco che cosa vedremo nelle prime puntate

DayDreamer – Le ali del sogno: Can Yaman torna in tv

L’affascinante Can Yaman sta tornando su Canale 5. Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo del ricco imprenditore in Bitter Sweet, l’attore turco tornerà negli schermi italiani in nuovo ruolo, più vicino al suo carattere. Sarà, infatti, il fotografo Can Divit che dovrà accantonare il suo lavoro per pensare all’azienda di famiglia.

La nuova serie arriverà su Canale 5 da mercoledì 10 giugno e andrà in onda al posto di Uomini e Donne dalle 14.45 alle 15.30 e si intitola DayDreamer – Le ali del sogno. In originale, la serie turca porta il nome di Erkenci Kus che significa “uccello del mattino”.

La trama e le anticipazioni dal 10 al 12 giugno 2020

La serie turca è formata da una stagione soltanto composta da 51 episodi. La protagonista femminile è Sanem (Demet Ozdemir), una giovane scrittrice che lavora per l’agenzia pubblicitaria di Aziz Divit, il padre di Can. Quest’ultimo è un fotografo che ama vivere nella natura, ma viene chiamato dal padre per prendere le redini dell’azienda e scoprire una talpa che sta dando informazioni riservate alle aziende concorrenti.

Nelle primissime puntate che vedremo in onda dal 10 al 12 giugno 2020 nell’azienda ci sarà una festa per festeggiare i 40 anni di attività, ma Aylin, dipendente di un’agenzia concorrente, riuscirà ad introdursi e a fare una scenata. A quel punto Can decide di aumentare le misure di sicurezza e di intraprendere un’indagine interna su tutti i dipendenti per capire chi è la talpa.

La talpa si scoprirà essere il fratello di Can, che ha una relazione segreta con Aylin e che è invidioso e geloso del fratello. Sanem, invece, ha un rapporto molto stretto con la sorella Leyla, la quale verrà messa in difficoltà da Can sul suo lavoro. Ma Can avrà anche piena fiducia in Sanem con la quale, ovviamente, nascerà una romantica storia d’amore.

Il ruolo di Can

Can Yaman ha confessato che Can Divit è il personaggio più simile al suo carattere tra tutti quelli che ha interpretato in quanto è legato alla natura e agli sport estremi. Dopo aver fatto questa serie, l’attore non si aspettava assolutamente tanto successo. Invece, la serie dalla Turchia (in cui è stata mandata in onda dal 2018 al 2019) è stata poi trasmessa in altri Paesi europei. Adesso è la volta dell’Italia. Voi seguirete la serie?