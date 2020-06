Amadeus rischia grosso ai Soliti Ignoti: l’imitazione del Premier Conte fa tremare Rai Uno

Il ritorno dei Soliti Ignoti – Il Ritorno con Amadeus

Con l’avvio della Fase 2 iniziata lo scorso 4 maggio, nella fascia dell’acces prime time di Rai Uno è tornato i Soliti Ignoti – Il Ritorno. Ricordiamo che il game show condotto da Amadeus è rimasto in pausa per oltre due mesi, sostituito dalle repliche delle passate edizioni, per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Era stato lo stesso professionista siciliano insieme ai vertici di Viale Mazzini a bloccare le registrazioni visto che le persone partecipanti arrivano da varie parti della Penisola.

Da qualche settimana i telespettatori hanno modo di vedere le puntate inedite ma con una grossa novità, i concorrenti in gara sono dei personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. E proprio un vip nelle ultime ore ha fatto qualcosa che fa tremare la Rai. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Neri Marcorè imita il Premier Giuseppe Conte: la Rai trema

Nella puntata di mercoledì dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, il padrone di casa Amadeus ha accolto in studio il collega Neri Marcorè. Quest’ultimo che era un ospite d’eccezione ha fatto una imitazione strabiliante. Il noto attore è conduttore si è esibito in una clamorosa gag. Il professionista si è calato nella parte mostrando l’occhio sornione, voce con accento alto-pugliese, imitando il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

Una performance impeccabile quella dell’artista marchigiano, talmente perfetta da far sudare freddo Amadeus e gli autori del game show dell’acces prime time di Rai Uno. Ricordiamo che a Viale Mazzini quando si parla di Esecutivo basta solamente una mezza parola sbagliata per causare incomprensioni, guai e polemiche.

La scaltrezza di Neri Marcorè ai Soliti Ignoti – Il Ritorno

Ma il concorrente d’eccezione dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, Neri Marcorè si è confermato un bravo ed abile professionista. Ricordiamo che l’attore marchigiano è uscito indenne da una clamorosa intercettazione con Luca Palamara, che lo aveva coinvolto suo malgrado in uno scandalo delle toghe.

Durante la sua ospitata nel game show di Amadeus, il noto attore non ha mai pronunciato una frase fuori posto. Nello stesso tempo ha fatto un discorso di ringraziamento al padrone di casa. Se ne parlerà a lungo della sua imitazione al Premier Giuseppe Conte?