Una Vita anticipazioni 5 giugno 2020: i Dominguez in bancarotta

Nelle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani venerdì 5 giugno 2020 saranno protagonisti i Dominguez. Cinta dovrà per forza uscire con l’ennesimo pretendente imposto da sua madre Bellita, un tale Norberto. L’appuntamento andrà peggio del previsto, in quanto il giovane proverà a farla ubriacare per poi approfittarsi di lei.

Stando agli spoiler di Una Vita inoltre, i Dominguez scopriranno di essere finiti in bancarotta e Cinta penserà ad un modo per salvare la sua famiglia. La sua idea sarà quella di lavorare come artista, sebbene i genitori siano contrari. Intanto, Lucia e Telmo continueranno ad essere l’una nei pensieri dell’altro.

Una Vita puntata di giovedì 5 giugno: Cinta esce con Norberto

Nell’episodio della soap opera capolavoro di Aurora Guerra in onda domani, giovedì 5 giugno 2020 su Canale 5, Cinta dovrà vedersela ancora con Norberto, il pretendente che le ha propinato sua madre Bellita. La Dominguez crederà di essersi liberata di lui, ma non sarà così. Cinta, come svelano le anticipazioni di Una Vita, dovrà vedere di nuovo Norberto. I due si recheranno a teatro e l’appuntamento si trasformerà in un vero e proprio incubo.

Gli spoiler di Una Vita di domani rivelano poi che Norberto tenterà di convincere Cinta ad ubriacarsi. Di fronte al netto rifiuto della ragazza, quest’ultimo perderà il controllo e le tirerà uno schiaffo. In quell’istante, Josè vedrà l’intera scena e metterà al sicuro l’aspirante artista. Dopo l’accaduto, Cinta crederà che sua madre la lasci finalmente in pace ma non sarà così.

I Dominguez rovinati economicamente

I Dominguez non saranno dello stesso avviso di Cinta. Nella puntata di domani di Una Vita, Bellita e il marito le ribadiranno di non essere d’accordo in merito alla sua decisione di intraprendere la carriera artistica. Se non ha intenzione di sposarsi, dovrà proseguire con gli studi. La giovane ancora non sa che cosa sta per accadere alla sua famiglia.

Le anticipazioni della puntata di domani 5 giugno della soap opera Una Vita in onda su Canale 5, Bellita e suo marito apprenderanno le la loro attività ha avuto seri problemi, causando la bancarotta. Disperati, cercheranno di tenere all’oscuro Cinta, così da non farla preoccupare. La giovane però, con la sua arguzia, non ci metterà molto a capire la situazione e cercherà di trovare un modo per aiutare i genitori. La sua propensione per la carriera artistica potrebbe essere la soluzione, unendo l’utile al dilettevole. Cosa si inventerà Cinta? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap.