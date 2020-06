Trono over, Gemma Galgani proposta di matrimonio: i dettagli della dama

Gemma Galgani è da anni, ormai, una delle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne. La dama torinese ha monopolizzato l’attenzione del pubblico grazie alle sue storie d’amore appassionate e spesso improbabili.

Ultimamente sta tenendo banco la sua frequentazione con Nicola Vivarelli, ribattezzato Sirius, il giovane modello 25enne che è nell’occhio del ciclone per la sua volontà di intraprendere una frequentazione intima con la bionda settantenne. Il legame tra i due, per via della notevole differenza di età, ha ovviamente sollevato critiche e forti polemiche.

Ad essere particolarmente scettica è, come immaginabile, l’irriverente opinionista Tina Cipollari, la quale non crede alla buona fede del corteggiatore, e lo accusa di essere in trasmissione solo per pubblicità. Nel mentre mette sotto accusa anche la sua acerrima nemica televisiva Gemma, alla quale rimprovera di non rendersi conto di aver stretto una conoscenza con una persona che potrebbe essere suo nipote.

Gemma Galgani e il matrimonio finito prima del trono over di Uomini e Donne

Forse non tutti sanno che la torinese ha alle spalle un matrimonio naufragato con armatore. I due sono stati sposati per pochissimo tempo. Infatti è stata proprio Gemma ad abbandonare la storia, forte di una sua voglia di indipendenza lavorativa, come ha spesso raccontato nelle interviste.

In un lungo post su Instagram, la protagonista di Uomini e Donne si è lasciata andare al ricordo e al passato. Ha “sponsorizzato” l’uscita di un suo articolo sulla rivista Magazine, un pezzo in cui racconta in modo dettagliato la sua prima proposta di matrimonio.

Un momento unico che l’ha particolarmente segnata: “Se siete delle inguaribili romantiche come la sottoscritta, se ancora credete alle favole, se pensate che certe cose non succedano soltanto nei film, non potete perdere il nuovo numero della Rivista Magazine, dove racconto, nel dettaglio, come ho ricevuto la proposta di matrimonio dal mio amato Dedo, ma soprattutto dove mi è stata fatta quella meravigliosa richiesta, proprio in un castello… A voi, care lettrici, auguro di condividere con me quella grande ed indimenticabile emozione, mentre a voi, cari lettori, suggerisco di prendere esempio per fare felice la donna di cui volete conquistare il cuore”. (Continua dopo la foto)

Sirius è l’ennesima delusione di Gemma?

Intanto alcuni utenti sui social si chiedono fin quanto durerà questa ennesima storia d’amore che porterà Gemma a nutrire la folta lista di delusioni sentimentali.

Nicola, dal canto suo, pare aver fatto nel corso delle puntate del trono over andate in onda un leggero passo indietro, sottolineando alla padrona di casa Maria De Filippi di non sentirsi legato alla Galgani e di non nutrire, almeno per il momento, nessun sentimento nei suoi confronti: “E’ una conoscenza, ha chiosato. Io non sono suo, lei non è mia”. Parole che, come prevedibile, hanno lasciato l’amaro in bocca alla già evidentemente innamorata e sognante dama.