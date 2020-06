Uomini e Donne, lite in studio tra Nicola Vivarelli e Sammy Hassan

Lite in studio tra Nicola e Sammy

Nella puntata di oggi, giovedì 4 maggio, nello studio di Uomini e Donne la tensione è arrivata alle stelle. Dei partecipanti si sono scontrati tra loro per via di alcune intromissioni fatte sul percorso di Giovanna Abate. Sembra ancora incerta sull’imminente scelta tra Davide Basolo e Sammy Hassan.

Alessandro Graziani ha deciso di eliminarsi perché stufo di essere messo in un angolino. Prima di salutare i presenti, ha voluto spiegare cosa c’è stato con Serena Enardu senza riferire i particolari. Ragion per cui il pubblico spera di rivederlo nel ruolo di tronista. Per quanto riguarda Sammy si è scontrato verbalmente con Nicola Vivarelli a causa di un’opinione.

‘Sta per partire la nave da crociera, ti conviene andare’

La lite in studio tra Nicola e Sammy ha fatto scatenare il web, in quanto si sono formate due schiere. Il corteggiatore di Gemma Galgani è intervenuto per sottolineare l’atteggiamento sbagliato dell’uomo. Secondo il suo parere non si sarebbe dovuto presentare nell’esterna di Davide e Giovanna.

E’ giusto ricorrere a qualsiasi mezzo per conquistare il cuore di una persona, però non si deve calpestare nessuno. Davanti a una simile affermazione il diretto interessato gli ha consigliato di pensare alla sua paradossale conoscenza. Come se non bastasse gli ha detto di dare priorità al lavoro, dunque è necessario che parta il prima possibile.

Poi si è soffermato sull’abbigliamento di Nicola, il quale ha risposto che non ha scelto lui l’abbigliamento. Non ha fatto altro che seguire i consigli della stilista del programma. Anche la dama torinese è intervenuta e a seguire Armando Incarnato. Alla fine gli animi si sono placati con l’arrivo di un giornalista che ha posto delle domande ad Alessandro.

‘Se fai del male a Gemma, te la vedrai con me’

Durante il battibecco tra Sammy e Nicola, Giovanna ha consigliato a quest’ultimo di tacere. Non è nella posizione di mettere bocca sulle faccende altrui. Nessuno crede al suo interesse per Gemma. Gli ha detto che se la sta prendendo in giro, ne pagherà le conseguenze. Non sarà visto di buon occhio dai telespettatori e lei gli darà del filo da torcere. Probabilmente avrà dato peso a ciò che si sta dicendo sui social riguardo il presunto fidanzamento nascosto.