Grande Fratello Vip: Antonio Zequila ha un nuovo amore

Grandi novità nella vita privata di Antonio Zequila, uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. All’interno della casa più spiata d’Italia, l’attore aveva più volte parlato di una donna misteriosa alla quale è legato da tempo. Nonostante la sua ”carriera” da Casanova, pare che solo lei sia stata in grado di rapire il suo cuore.

Nel reality, Zequila si era ripromesso di non perdere più tempo, chiedendo alla donna della sua vita di sposarlo. Pare le cose non siano andate nel verso giusto. Tuttavia, il destino ha riservato una bellissima sorpresa all’ex inquilino del Grande Fratello Vip, dal momento che pare aver trovato un nuovo amore. Chi sarà la fortunata?

Grande Fratello Vip: Zequila ha una fidanzata misteriosa

La donna tanto citata all’interno della casa del Grande Fratello Vip da Antonio Zequila è Marina Fadda. Dopo l’uscita dal reality, i due hanno riprovato a stare insieme. Per un certo periodo di tempo la relazione sembrava procedere a gonfie vele, come dimostravano le foto postate sul profilo ufficiale Instagram dell’attore. Purtroppo, la coppia ha deciso di separarsi e prendere strade diverse, con grande dispiacere dei fan.

Zequila non ha mai nascosto l’amore per Marina Fadda durante la sua avventura nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, versando anche lacrime amare per lei. Deciso a inseguire il suo sogno d’amore, l’attore ha fatto di tutto per riconquistare la sua amata, ma non è riuscito a far sì che accettasse la proposta di matrimonio. Tuttavia, la vita ha sorriso nuovamente all’attore, che da qualche tempo ha una nuova – e misteriosa – fidanzata.

Antonio Zequila volta pagina dopo Marina Fadda

Zequila è stato intervistato da Francesco Fredella di RTL 102.5. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo aver raccontato la fine della storia d’amore con Marina, ha ammesso di avere una nuova fidanzata. Pare sia quella giusta, sentite le parole del bell’Antonio: ”E’ sensibile, elegante, bella e molto dolce”. Del nome però, nessuna traccia. L’unico indizio è che la fortunata potrebbe abitare a Viterbo, dal momento che Zequila si stava dirigendo proprio verso la città quando è stato raggiunto telefonicamente da Fredella.

Antonio Zequila non si è lasciato scappare molti particolari sulla nuova fidanzata, dicendo solo che ora si stanno conoscendo e stanno molto bene. La donna misteriosa non è una nuova conoscenza; i due sono in contatto da tempo ma solo ora si sono accorti che oltre l’amicizia e la stima reciproca c’è qualcosa di più profondo.