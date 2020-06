Oroscopo 7 giugno 2020, classifica dei segni: Capricorno in vetta, Ariete con la Luna storta

La classifica di tutti i segni dell’Oroscopo del 7 giugno pone i Capricorno in prima posizione. I Leone sono alla ricerca di attenzioni, mentre gli Ariete hanno la luna storta.

Classifica Oroscopo primi 6 segni

1 Capricorno. Oggi è favorita la nascita di relazioni nuove. Vi sentite particolarmente positivi e carichi, cosa che forse non accadeva da un po’ di tempo. Sarete altruisti e propensi ad aiutare il prossimo. In amore non c’è nulla che vi turba. Approfittate di questo fine settimana per concedervi una piccola fuga con il partner.

2 Leone. In amore si sta smuovendo qualcosa di molto interessante. Per i single o per chi vive una storia travagliata potrebbero esserci dei risvolti molto positivi quest’estate. Al momento, però, sentite il bisogno di essere corteggiati e adulati, per tale ragione, avrete una grande difficoltà a fare voi il primo passo. Cambiamenti anche nel lavoro.

3 Vergine. Chi tra voi è in procinto di prendere una decisione importante sappia che questo è il momento giusto per mettersi all’opera. La giornata odierna sarà caratterizzata da una buona energia che vi permetterà di guardare le cose da una prospettiva diversa. Quello che fino a poco fa vi sembrava un disastro, oggi potrebbe assumere una connotazione differente.

4 Scorpione. Oggi potreste superare un ostacolo che vi ha attanagliato per svariate settimane. In amore le cose procedono molto bene. Per quanto riguarda il lavoro, invece, sono in arrivo delle belle soddisfazioni. Gli sforzi fatti vi saranno ricompensati molto presto. Attenzione solo a non essere troppo puntigliosi su certe cose.

5 Cancro. Adesso è il momento di porre rimedio alle piccole scocciature e problemi sorti negli ultimi tempi. Sia dal punto di vista finanziario sia lavorativo c’è da mettere a punto qualche aspetto. In amore, invece, l’Oroscopo del 7 giugno preannuncia una giornata molto tranquilla e rilassante. Concedetevi una cena romantica o una piccola fuga con il partner o una persona speciale.

6 Sagittario. Il lavoro è l’aspetto più incerto in questo momento. Siete combattuta sul prendere una decisione o meno e questo vi sta generando un po’ dio malessere. In amore avete appena superato una difficoltà, pertanto, è giunto il momento di godervi appieno i risultati del vostro successo. Favorite le relazioni stabili in questo periodo.

Previsioni 7 giugno dalla 7° alla 12° posizione

7 Bilancia. Oggi prestate attenzione alle discussioni. Sia in amore sia nel lavoro ci sono troppe cose che non vi stanno bene. Manifestare il proprio punto di vista è una cosa sempre giusta da fare. Tuttavia, quello che cambia tutte le carte in tavola risiede nei modi. Cercate di essere più calmi e gentili nel manifestare il vostro punto di vista e i vostri dissensi.

8 Toro. Ultima battuta d’arresto prima della rinascita. La prossima settimana si preannuncia molto positiva, specie per quanto concerne la sfera lavorativa. Oggi, però, qualcosa non va nel vostro stato d’animo. In amore potrebbe esserci qualche incomprensione dettata dal vostro nervosismo, anche in famiglia fareste bene ad essere più tolleranti.

9 Pesci. Badate di più alla salute e alla vostra forma fisica. Nella giornata di oggi non vi sentite particolarmente al top. Dal punto di vista dei sentimenti, invece, bisogna essere pazienti ed aspettare che passi la bufera nella quale siete capitati. Troppe volte siete attratti dalle persone sbagliate. Nel lavoro, invece, sono favorite le professioni sanitarie e finalizzate ad aiutare il prossimo.

10 Gemelli. L’Oroscopo della giornata di oggi, domenica 7 giugno, vi invita a mantenere la guardia alta. Qualcuno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote, pertanto, fareste bene a lavorare molto sulla vostra autostima. Non lasciatevi influenzare dal giudizio degli altri. Oggi dovete pensare con la vostra testa, altrimenti, c’è il rischio di prendere decisioni sbagliate.

11 Acquario. Molti di voi si sentono soffocati dalle circostanze. Le vostre azioni potrebbero essere soggette ad alcune restrizioni che vi stanno generando un po’ d’insofferenza. Ad ogni modo, cercate di non tenervi tutto dentro e di sfogarvi con le persone che davvero vi vogliono bene. In amore potrebbe esserci qualche piccolo problema di gelosia.

12 Ariete. La Luna dissonante vuol dire una sola cosa: possibili problemi in amore. Attenzione a qualche piccola discussione con il partner. Cercate di mantenere un profilo basso nel corso della giornata odierna, altrimenti anche il litigio più banale potrebbe sfociare in qualcosa di molto più forte. Urge una pausa anche da lavoro.