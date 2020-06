Serena Enardu difende Alessandro Graziani, Pago non ci sta “Presto parlerò io…”

Il rapporto tra Serena Enardu e Pago è definitivamente compromesso. Dopo essersi lasciati la prima volta a seguito della partecipazione a Temptation Island, i due avevano ricucito la relazione al GF VIP 4. Recenti scoperte di Pago hanno messo la parola fine alla storia d’amore e, ancora, c’entra l’ex tentatore Alessandro Graziani.

Pare, infatti, che il rapporto di Serena Enardu con Graziani non fosse quello che lei aveva raccontato a Pago. Per questo l’ex tentatore, oggi ex corteggiatore di Giovanna Abate, è stato “interrogato” a Uomini e Donne. La Enardu non ha gradito prendendone le difese. Pago, dal canto suo, promette nuove rivelazioni. Cosa sta succedendo? Facciamo il punto della situazione.

Serena Enardu, il rapporto con Alessandro e la reazione di Pago

Quale sia stato il rapporto tra Serena Enardu e Alessandro Graziani si fa davvero fatica a comprenderlo. Ai tempi di Temptation Island VIP si era visto chiaramente che tra i due c’era un grande feeling. E la relazione, a quanto pare, è proseguita anche al di là delle fotocamere dal momento che, nel frattempo, Pago e Serena avevano deciso di uscire separati dal reality. Una volta al GF VIP 4, la donna aveva cercato di riconquistare Pago dicendogli che quello con Alessandro era stato un semplice flirt.

Eppure proprio Alessandro Graziani sembra essere la causa della rottura definitiva. “Tu non hai avuto un flirt di due giorni in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere” ha tuonato Pago riferendosi all’ex Serena Enardu. Poi ha proseguito “È stata una vera storia d’amore e il tutto succedeva nel periodo in cui volevi tornare con me”.

L’intervento di Alessandro a Uomini e Donne

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, Alessandro Graziani è stato incalzato da Gabriele Parpiglia sulla storia con Serena Enardu. Il tutto è stato fatto per verificare le date in modo da chiarire che la frequentazione con Serena non combaciava con il corteggiamento di Giovanna Abate. Alla Enardu, però, questo non è piaciuto “Povero Alessandro” ha detto “che ha subìto questo polverone” dando poi dei “visionari” a coloro che sono convinti che tra i due vi sia stata una storia d’amore.

La risposta di Pago a quest’ennesina difesa e alle parole di Serena Enardu non si è fatta attendere più di tanto. “Presto parlerò io” ha minacciato tramite un post su Instagram. “Fidatevi più di me” ha proseguito firmandosi “Pacifico sempre, quasi sempre”. Cos’avrà da dire Pago?