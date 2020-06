Barbara D’Urso “ridimensionata” da Mediaset? Le reazioni

L’ultima stagione di Pomeriggio Cinque si è chiusa da pochi giorni e Domenica Live va ancora in onda ogni settimana. Pare, però, che Mediaset abbia preso delle decisioni importanti su Barbara D’Urso e, di conseguenza, sui suoi programmi. Si parla, addirittura, di un ridimensionamento della conduttrice, resosi necessario per alcuni atteggiamenti che non sono andati proprio giù a Mediaset.

Le indiscrezioni in merito, a dire il vero, si susseguono da alcuni giorni ed erano state smentite anche dai diretti interessati. Le ultime a riguardo, però, ripropongono in punto interrogativo. I fans di Barbara D’Urso, a questo punto, si stanno chiedendo quale sarà il destino della conduttrice che, fino a qualche giorno fa, si occupava del pomeriggio televisivo di Canale 5. Come stanno le cose? Vediamolo.

Barbara D’Urso, sostituzioni in arrivo

In base agli ultimi rumors all’interno di casa Mediaset si sarebbe pronti a dare una decisa ridimensionata a Barbara D’Urso e alla sua presenza in televisione. Non si tratterebbe di tagliare fuori la conduttrice dal palinsesto Mediaset ma semplicemente di ridurne la presenza. Da quotidiana, dunque, questa potrebbe diventare periodica come avviene, ad oggi, a diversi colleghi della D’Urso.

In base a quanto trapelato, a prendere il posto di Barbara D’Urso potrebbe essere Alfonso Signorini al quale Mediaset starebbe pensando di affidare un talk da mandare in onda la domenica. Domenica Live, quindi, sta rischiando di andare in pensione anticipata? Come se non bastasse, Signorini potrebbe condurre, oltre alla prossima edizione del GF VIP anche quella del GF NIP, normalmente affidata alla D’Urso. Un ridimensionamento che, se confermato, sarebbe indubbiamente non di poco conto!

La reazione dei diretti interessati

Sin dal primo momento in cui la notizia di una minore presenza di Barbara D’Urso in Mediaset a favore di Alfonso Signorini, entrambi i conduttori hanno reagito prontamente. Barbara D’Urso ha confermato con un post che ci sarà lei alla conduzione del prossimo GF NIP smentendo, quindi, il coinvolgimento di Signorini. Quest’ultimo, dal canto suo, ha bollato come fake news tutte queste indiscrezioni.

Nonostante questi interventi, comunque, i rumors non si placano. Che siano state reazioni dettate dalla volontà di bloccare le indiscrezioni? Fatto sta che Barbara D’Urso ha chiaramente dichiarato di uscire più forte dalla conduzione dei suoi programmi ai tempi del Covid-19 ma non solo. “La rivalità non mi tocca“ ha aggiunto, concludendo “Per quanto riguarda le cattiverie dovute alle invidie, non perdo tempo ad arrabbiarmi”. Come andrà a finire?