Il dramma di Nancy Brilli e la morte della madre: “Tutta la famiglia è esplosa…”

Nancy Brilli parla della morte della madre

Continua la programmazione di Io e Te, il talk pomeridiano di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco. Nella puntata di giovedì, il giornalista ha avuto modo di intervistare una grande attrice italiana.

Stiamo parlando di Nancy Brilli che è stata accolta in studio, ovviamente vuoto, come una vera e propria diva. Una lunga intervista dove la professionista ha spaziato su varie tematiche, toccando anche dei temi molto delicati e dolorosi.

Ad esempio hanno parlato della morte della madre e della fine della sua relazione con il chirurgo Roy De Vita. La prematura scomparsa di colei che l’ha messa al mondo ha scatenato un dramma all’interno della sua famiglia. L’artista, infatti, ha confidato che quando è morta sua mamma è esplosa tutta la famiglia: le persone non si parlavano, litigavano attraverso noi ragazzini. Il padrone di casa l’ha capita perfettamente perché anche lui ha perso il padre quando aveva solo cinque anni.

Il difficile rapporto con la nonna affidataria

Senza ombra di dubbio Nancy Brilli non ha attraversato un’infanzia ed adolescenza facile. Intervistata da Pierluigi Diaco a Io e Te su Rai Uno, oltre a parlare della prematura morte della mamma ha affrontato un altro argomento, ovvero il rapporto difficile con la nonna.

E’ stata quest’ultima a crescerla dopo che colei che ha messo al mondo Nancy è volata in cielo. Visibilmente emozionata, la professionista rivolgendosi al giornalista ha confidato: “Sono cresciuta con questa nonna che non mi amava particolarmente, anzi, dovevo essere un peso per lei: coglieva ogni occasione per dirmi che ero sbagliata”.

Nancy Brilli e la storia d’amore naufragata con Ray De Vita

Intervistata nel talk pomeridiano di Rai Uno Io e Te, Nancy Brilli ha parlato anche della sua vita sentimentale. A tu per tu col padrone di casa Pierluigi Diaco, la professionista ha menzionato il suo ex Roy De Vita, il famoso e popolare medico di chirurgia plastica che da qualche settimana affianca Paolo Bonolis nel programma social ‘La stanza del medico’.

La donna ha confidato che non pensava minimamente che sarebbe andata a finire così male, perché era il suo progetto famiglia e ci aveva messa tutta sé stessa. ma come tutti i rapporti c’è un inizio e di conseguenza anche una fine.