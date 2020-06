Veronica Ursida e Giovanni Longobardi lasciano Uomini e Donne

Uomini e Donne, dopo una stagione un po’ particolare legata alle sospensioni per l’emergenza Coronavirus, si accinge al termine. Martedì 9 giugno, infatti, dovrebbe andare in onda l’ultima puntata di quest’edizione che dovrebbe coincidere con la scelta di Giovanna Abate. Nonostante stia per concludersi, però, il programma riserva tante sorprese. Una di queste, ieri, ha riguardato Veronica Ursida.

La dama è tra le più note partecipanti del dating show di Maria De Filippi. Nelle ultime settimane è stata attaccata da più parti ed anche il cavaliere che stava conoscendo da 4 mesi, Giovanni Longobardi, sembra aver perso la fiducia in lei. L’uomo decide, dunque, di abbandonare il programma e Veronica, a sua volta, sceglie di seguirlo. Com’è andata? Vediamolo.

Giovanni Longobardi, “io me ne vado”

Giovanni Longobardi ha un passato complicato. La sua fiducia nelle donne è ai minimi livelli e i comportamenti delle ultime settimane di Veronica Ursida non l’hanno certo incoraggiato nella conoscenza. La dama, infatti, pare dare troppo importanza a Luca, un altro uomo del parterre che vorrebbe corteggiarla. “Io me ne vado oggi” ha dichiarato l’uomo nella puntata di ieri. Giovanni cerca anche di spiegare le sue motivazioni a chi, come Gianni Speri, non le comprende.

“A me non interessa la televisione” ha detto, “qui pensano di essere star. Io sto qua per cercare una storia non per diventare una star”. Parole che hanno colpito tutti. Poi prosegue “Me ne vado perché non ho trovato quello che volevo”. Giovanni ha lasciato casa a 13 anni per garantire un futuro migliore alla famiglia e ha tenuto a raccontarlo per poi concludere “Questo sono io”.

La scelta di Veronica Ursida

Una volta compreso che Giovanni lascerà per sempre il programma, Veronica Ursida prende la sua decisione definitiva. Anche lei uscirà dalla trasmissione dal momento che nel parterre, dice, non le interessa nessuno e la sua testa sarebbe sempre da lui. “Non posso rimanere qui dentro perché non voglio prendere in giro nessuno” ha ribadito la dama proseguendo “Sono legata a te e basta” riferendosi, naturalmente, a Giovanni che le stava seduto difronte.

“Io qui non posso stare senza di te” ha concluso Veronica Ursida. Il cavaliere, a questo punto, è abbastanza confuso. Conferma la decisione di uscire, gli fa comunque piacere che la dama esca con lui ma vi è la consapevolezza che i due non stanno lasciando il programma come coppia. Si conosceranno al di fuori e devremo come andrà!