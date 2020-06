Veronica Burchielli umiliata sul web: “Smettila di ingozzarti” lei reagisce malissimo (FOTO)

In queste ore, l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne Veronica Burchielli è stata umiliata sui social da un utente. La persona in questione l’ha accusata di essere troppo ingrassata ultimamente al punto da essere diventata orribile.

Considerando i problemi alimentari di cui ha sofferto la protagonista in passato, però, è stato impossibile limitare la sua piccata replica. L’ex di Alessandro, infatti, ha messo a tacere l’hater con delle parole molto forti. Vediamo cosa è successo.

Veronica umiliata su Instagram

Veronica Burchielli è stata umiliata da un hater, il quale ha alluso al fatto che il suo faccione fosse diventato enorme. A furia di ingozzarsi, infatti, Veronica è come se avesse perso ogni tipo di sex appeal diventando orrenda. L’utente in questione ha contattato in direct la protagonista per offenderla. La Burchielli, allora ha pubblicato il contenuto del messaggio ed ha aggiunto dei commenti molto forti. L’ex tronosta ha detto che è a causa di persone come l’hater in questione se ci sono ragazze che arrivano a togliersi addirittura la vita a causa del loro aspetto fisico.

Molte donne cominciano a sviluppare dei complessi, che diventano sempre più forti e ingestibili, al punto da incorrere in anoressia, bulimia e disturbi alimentari simili. Inoltre, Veronica ci ha tenuto a ribadire che la persona in questione fosse davvero indelicata considerando che lei in passato ha sofferto di simili problemi. Pertanto, questa persona dovrebbe solo vergognarsi per il suo comportamento.

La burchielli risponde a tono

Dopo essere stata umiliata, però, Veronica Burchielli ha voluto chiarire che adesso lei si piace moltissimo così com’è. Anni fa aveva raggiunto una forma fisica devastante che ad oggi non vorrebbe replicare mai più. Per tale ragione, nonostante stia mangiando di più ed abbia messo qualche chilo rispetto al passato, è assolutamente felice così.

Proprio qualche settimana fa, la protagonista aveva fatto un discorso molto serio in merito all’argomento, al punto da arrivare a mostrare addirittura delle foto di quando era nel periodo clou della sua patologia. La ragazza si è voluta aprire così tanto per dimostrare alle ragazze, specie quelle più giovani, che non bisogna badare a quello che dicono gli altri ed è necessario apprezzarsi per quello che si è al di là della forma fisica. A quanto pare, però, c’è sempre qualche persona cattiva che non fa altro che marciare sulle debolezze di un individuo.