Karina Cascella critica Pago e Serena: ”Questi teatrini sono osceni”

Karina Cascella ha puntato il dito contro Pago e Serena che, dopo essersi lasciati, continuano a cavalcare l’onda del gossip. Nella puntata di ieri 4 giugno di Uomini e Donne, Parpiglia è stato invitato per fare chiarezza sulla presunta storia tra Serena e Alessandro dopo Temptation Island. Se la Enardu ha sempre dichiarato di aver visto il ragazzo un paio di volte, dello stesso avviso non sarebbe Pago.

Il cantante ha infatti di recente dichiarato di aver scoperto delle chat dell’ex fidanzata nelle quali si intuiva chiaramente che tra lei ed Alessandro le cose fossero più ”serie” di quanto lei volesse far credere’. Sulla questione è intervenuta Karina Cascella, che si è detta contraria a tutta questa spettacolarizzazione. L’opinionista crede che Pago e Serena abbiano sbagliato a mettere in piazza i loro sentimenti, così come i continui tira e molla.

Karina Cascella punta il dito contro Pago e Serena

L’intervento sui social di Karina Cascella è chiaro e schietto come sempre. L’opinionista ha voluto dire la sua sulla recente rottura tra Pago e Serena, che avevano deciso di rimettere insieme i pezzi dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. Secondo la Cascella, Serena avrebbe sbagliato ad avvicinarsi così tanto ad Alessandro all’interno di Temptation Island. Tuttavia, anche Pago non si sarebbe comportato in maniera corretta: ”Se una persona decide di perdonare lo fa, non ci ripensa”, scrive Karina sui suoi social.

Pago avrebbe covato del risentimento in tutti questi mesi, secondo il parere di Karina Cascella. L’opinionista, inoltre, non crede alla buona fede di entrambi, pronti a raccontare a riviste e settimanali le loro pene d’amore, ”racconti morbosi” che non avrebbero invece la necessità di uscire dalle mura domestiche, per Karina.

Le frecciatine di Karina sulla ex coppia

Karina Cascella ha poi affondato il colpo ricordando che di recente sono usciti il singolo e il libro di Pago e Serena. Per l’opinionista, tutto questo parlare della loro vita privata sarebbe legato velatamente anche ad una sorta di pubblicità. Karina non si capacita nemmeno del fatto che la coppia rilasci comunicato stampa sulle loro scelte sentimentali: ”Ma perché? Chi dovete avvisare?”, scrive piccata, definendo i loro comportamenti ”teatrini osceni”.

Intanto, Pago ha promesso di dire la sua verità dopo aver visto le spiegazioni di Alessandro nella puntata del 4 giugno di Uomini e Donne. Karina Cascella, nel suo lungo post, si dice sicura che anche la risposta di Serena Enardu non tarderà ad arrivare.