Veronica Ursida in lacrime sui social dopo aver lasciato Uomini e Donne: “Vi porto nel cuore” (FOTO)

Nelle ultime messe in onda di Uomini e Donne, Veronica Ursida ha manifestato la sua volontà di andare via e su Instagram ha commentato in lacrime quanto accaduto. La dama ha voluto ringraziare tutte le persone che l’hanno sempre sostenuta.

Dopo aver lasciato il programma, la dama ha ricevuto moltissimi messaggi di sostegno da parte dei fan, che le hanno riempito il cuore di gioia. Proprio per tale ragione, ha sentito la voglia e il bisogno di lasciarsi andare con i follower.

Le lacrime di Veronica Ursida

In seguito ai ripetuti e feroci attacchi ricevuti in studio, Veronica Ursida ha deciso, tra le lacrime, di andare via dalla trasmissione. Questa scelta non è stata molto condivisa dai suoi fan che, infatti, l’hanno esortata a rimanere e ad andare avanti fino alla fine. Lei, però, ha deciso di seguire l’istinto e di porre fine ad una situazione che, ormai, le stava provocando solo tanto dolore. Dopo quanto accaduto in puntata, poi, Veronica ha deciso di registrare delle IG Stories per i suoi fan.

La dama si è mostrata alquanto provata ed ha detto di essere molto felice dell’affetto ricevuto in tutto questo periodo. Ci ha tenuto a ringraziare tutti quelli che hanno sempre creduto in lei e non hanno esitato a mandarle dei messaggi positivi e di speranza. Nel corso del suo sfogo, l’Ursida non ha potuto fare a meno di commuoversi e di mostrare la parte più fragile della sua personalità. (Continua dopo la foto)

L’appoggio dei fan

I video in questione si sono conclusi con la dama che ha detto che porterà sempre nel cuore questa esperienza e tutti i suoi fan. Ad ogni modo, i sostenitori di Veronica Ursida hanno molto apprezzato le sue lacrime e il suo mostrarsi così sincera e genuina con la community. Dopo poco, infatti, la donna ha pubblicato anche un post nel quale ha parlato nuovamente della questione e qui si sono susseguiti una serie di commenti in suo favore.

Molte persone ‘hanno esortata a ripensarci e a tornare a Uomini e Donne. Per tanti non dovrebbe dare soddisfazione a tutte quelle persone che l’hanno sempre attaccata in studio e dovrebbe continuare a credere di poter trovare finalmente un amore sincero. Gli attacchi, ovviamente, sono andati soprattutto a Gianni e Roberta, che sono state le persone più aggressive negli ultimi tempi.