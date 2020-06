Alessandro Graziani racconta tutta la verità su Serena Enardu: l’intervista dopo la puntata di Uomini e Donne

Alessandro Graziani, dopo le domande di Gabriele Parpiglia a Uomini e Donne, ha raccontato la sua verità al magazine ufficiale della trasmissione

Serena e Pago: è finita per colpa di Alessandro?

Pago e Serena Enardu si sono lasciati definitivamente dopo aver messo in discussione la loro storia a Temptation Island Vip e dopo essere tornati insieme al Grande Fratello Vip. Pago ha raccontato di aver scoperto dei messaggi e degli audio di Alessandro Graziani. Il cantante sostiene che Serena gli aveva raccontato altro e che ha scoperto cose nuove.

Serena, invece, sostiene che Pago sapeva tutto, che non ha scoperto nulla di nuovo ma che ha approfittato della situazione per pubblicità. In realtà ci sarebbe un motivo molto grave per cui l’ex tronista l’avrebbe sbattuto fuori di casa. Tuttavia, Alessandro ha dovuto dire la sua in merito. Prima ha risposto alle domande di Gabriele Parpiglia in studio a Uomini e Donne e poi ha rilasciato una lunga intervista sul magazine della trasmissione.

L’intervista dopo la puntata

Alessandro ha fatto una lunga intervista su Uomini e Donne Magazine e ha detto che subito dopo Temptation lui e Serena hanno trascorso qualche ora insieme a Cagliari. Poi si sono sentiti tramite messaggi e chiamate fino a rivedersi una seconda volta a Sabaudia. Doveva esserci un terzo incontro ma Serena ha rivisto il confronto con Pago in tv e da quel momento non si è più sentita di andare avanti con Alessandro.

Il 31 ottobre Serena ha messo fine alla conoscenza. Lui era più coinvolto di lei ed era contrariato, ma quando l’ha vista al Grande Fratello Vip, senza che lei gli dicesse nulla prima, ha capito che non poteva essere nemmeno un amico. Da quel momento ha tolto il segui su Instagram a Serena per non creare gossip.

Fino a questo momento non ha detto nulla perché non voleva fare teatrini e soprattutto perché Pago aveva detto di sapere tutto. Ad ogni modo, non può aver scoperto nulla di più dalle chat, solamente i nomignoli “stellina” e “patata”, ma Alessandro e Serena non si sono mai parlati come fidanzati.

In questi mesi ha rifiutato molti inviti in salotti televisivi e non dirà mai dettagli intimi per rispetto di una madre, ma a questo punto inizia a pensare che nessuno ha avuto rispetto per lui coinvolgendolo di nuovo in questa storia. Alessandro ha detto che non ne parlerà più, a meno che non debba difendersi da calunnie.