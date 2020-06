Belen Rodriguez si è sentita male, la confessione: “Ho mangiato qualcosa che non andava…” [FOTO]

Leggero malessere per Belen Rodriguez: ecco cosa è successo

Da un paio di settimane Belen Rodriguez è finita al centro della cronaca rosa per la sua presunta crisi con Stefano De Martino. Quest’ultimo da circa un mese si trova nella sia amata Napoli per registrare le puntate della nuova edizione di Made in Sud. Tra incomprensioni, lontananze e gelosia, sembra proprio che il ballerino e la soubrette stiano attraversando un brutto periodo.

Di recente, la stessa argentina ha confermato su Instagram che sta vivendo un momento molto delicato, ma qualche ora fa la madre di Santiago ha fatto una nuova confessione sul suo stato di salute: “Prima di tutto chiedo scusa perché sono un po’ malaticcia. Quindi non mi sento proprio in formissima”. Nonostante il piccolo malore la conduttrice di Tu si que vales è apparsa in forma sul noto social network.

Indigestione per la modella argentina

Senza giri di parole, attraverso il suo account Instagram Belen Rodriguez ha svelato ai follower le ragioni del suo malessere. Infatti non ha nulla che fare con la situazione sentimentale che sta vivendo ultimamente per via di Stefano De Martino.

“Sono andata a mangiare ieri e ho mangiato qualcosa che non andava”, ha confessato la sorella maggiore di Cechu e Jeremias che al momento si sta dedicando anima e corpo del figlioletto Santiago. Tuttavia, ogni movimento social della modella argentina scatena dei gossip che alimentano sempre di più dei pettegolezzi nei suoi confronti e di tutte le persone che le stanno vicino.

Stefano de Martino rimane in silenzio, la dedica di Belen a Santiago

Dopo i rumors su una possibile crisi con Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha scelto la strada del silenzio. Infatti sui suoi canali social il conduttore di Made in Sud condivide dei contenuti che non hanno nulla a che fare con la sua vita sentimentale. Il ballerino napoletano vuole tutelare sé stesso, l’argentina e soprattutto il figlio Santiago.

Quest’ultimo resta al centro dei pensieri della professionista di casa Mediaset che su Instagram ha condiviso una meravigliosa foto con il bambino. A corredo dello scatto, la donna ha scritto: “Amore della mia vita intera”. Ecco il post in questione che ha ricevuto migliaia di mi piace e commenti positivi per entrambi: