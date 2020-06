Temptation Island, matrimonio e figli in arrivo per una coppia: l’annuncio inaspettato (FOTO)

Tra le ex coppie di Temptation Island pare ce ne sia una in particolare che ha fatto delle confessioni inaspettate in merito ad un futuro matrimonio e figli in arrivo. La persona che ha annunciato tutto ciò è Nunzia Sansone.

Nunzia era fidanzata con Arcangelo quando partecipò al reality show e tutti ricorderanno le scena a cui diede luogo allo scopo di convincere il cavaliere a fare la pace. Ad oggi, però, quei ricordi sembrano lontanissimi, dato che la donna ha conosciuto un’altra persona che la sta rendendo felicissima.

Matrimonio per una coppia di Temptation Island

Nel corso di una chiacchierata con i fan di Instagram, l’ex concorrente di Temptation Island, Nunzia Sansone, ha annunciato la volontà di celebrare presto un matrimonio con il suo compagno. Il ragazzo in questione si chiama Flavio Zerella ed era anche lui un concorrente del reality. La storia d’amore tra i due è sbocciata da poco tempo, eppure pare si parli già di passi molto importanti. Durante un botta e risposta con i fan, Nunzia ha ammesso di star facendo molti progetti con il suo compagno, tra questi, anche quello di sposarsi.

Entrambi hanno già fatto la conoscenza delle rispettive famiglie, le quali sembrano entusiaste del loro amore. La famiglia della dama ha accolto benissimo il nuovo arrivato e tutti sono felicissimi di vedere finalmente la dama così felice e serena. Ad ogni modo, la Sansone ha detto che è in procinto di compiere dei passi davvero importanti con il suo uomo, che non riguardano solo le nozze.

Il desiderio di figli per Nunzia Sansone

A parte il matrimonio, l’ex dama di Temptation Island ha ammesso di avere anche voglia di figli. Il suo sogno sarebbe quello di averne due, un maschietto e una femminuccia, e Flavio sembrerebbe proprio l’uomo adatto con cui coronare questo desiderio. Le cose tra loro procedono in modo così positivo da arrivare a pensare che manchi davvero poco a questi grandi passi,

Un altro utente, invece, le ha chiesto se hanno intenzione di dare luogo ad una convivenza prima del matrimonio. In merito a questo argomento, la Sansone ha ribadito che, in realtà, dato che trascorrono tantissimo tempo insieme è come se già stessero convivendo. Per tale ragione non sentono la necessità di bruciare le tappe. Non ci resta che attendere, quindi, per scoprire cosa riserverà il futuro della coppia.