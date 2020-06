New Amsterdam 2, spoiler 11 giugno 2020: Max aiuta pazienti oncologici

Giovedì 11 giugno 2020 su Canale 5 andrà in onda un’altra puntata di New Amsterdam 2 composta da due episodi in prima serata. Stando alle anticipazioni, Max dovrà risolvere un complicato caso che interessa un ragazzo dalla salute compromessa a causa della sigaretta elettronica. Il coraggioso medico scoprirà inoltre un retroscena sull’ospedale in cui lavora che lo porterà a riflettere sulla sua professione.

Nella prossima puntata del medical drama New Amsterdam 2, la dottoressa Sharpe resterà delusa dalla decisione della Castro, che escluderà da un importante trial clinico quindici pazienti, quando il tetto massimo era stato fissato a quaranta. La coraggiosa dottoressa accuserà la collega di non essere disposta a mettersi in gioco per il bene di chi soffre e merita una chance.

New Amsterdam 2 anticipazioni: l’impresa di Max

Nella puntata del medical drama che andrà in onda l’11 giugno in prima serata su Canale 5, Max Goodwin incontrerà un tredicenne con i pomoni gravemente compromessi. Il ragazzino confiderà a Max di essere dipendente dalla sigaretta elettronica. Le condizioni di salute del giovane paziente precipiteranno e Goodwin cercherà di fare il possibile per salvarlo. Nel frattempo, verrà a scoprire una verità scomoda che interessa il New Amsterdam e non solo.

Stando alle anticipazioni della prossima puntata di New Amsterdam 2, la dottoressa Castro sarà alle prese con un complicato trial clinico che dovrebbe prevedere il ricovero di quaranta pazienti. Qualcosa però non andrà per il verso giusto, quando la dottoressa Sharpe scoprirà che solo un terzo di essi è stato ammesso al trattamento. Tra le due ci sarà un acceso scontro, che potrebbe portare a conseguenze inaspettate.

La scoperta di Max Goodwin

Non sarà facile per Max digerire quanto verrà a sapere sul New Amsterdam e non solo. Pare che sia ormai prassi dimettere i pazienti senza più possibilità di sopravvivere o con diagnosi infausta. La burocrazia impera, così come le esigenze economiche, che sembrano venire prima della salute e soprattutto della vita di chi sta male. Ovviamente, Max cercherà di fare qualcosa per loro e per cambiare le cose.

Come svelano le anticipazioni della prossima puntata di New Amsterdam 2 in onda su Canale 5 in prima serata giovedì 11 giugno, Max Goodwin risalirà ai nominativi degli ultimi pazienti dimessi dall’ospedale perché ritenuti incurabili. Successivamente, li riunirà in un reparto di oncologia. La coraggiosa mossa di Max colpirà la Brantley che, tuttavia, lo metterà in guardia: non ci sono abbastanza soldi per garantire ai pazienti terminali le cure palliative necessarie. A quel punto, Max si rivolgerà ad un uomo molto ricco.