Valerio Pino: ‘Io vittima di un complotto, farò nomi e cognomi’

L’ex ballerino di Amici è tornato con dichiarazioni molto forti. Ecco che cosa ha detto e che cosa ha intenzione di fare

Amici: Valerio Pino torna a dare scandalo

Valerio Pino ha fatto la sua comparsa ad Amici di Maria De Filippi tanti anni fa come ballerino professionista. All’inizio era molto apprezzato, era bello, era bravissimo nel ballo e in poco tempo ha raggiunto un grande successo. Tuttavia, ha poi iniziato a fare delle dichiarazioni scomode ed è stato allontanato dal programma.

Infatti, Valerio ha confessato di avere avuto rapporti intimi nei bagni della scuola durante le prove con alcuni concorrenti del talent. Anche recentemente ha fatto delle dichiarazioni su questo argomento aggiungendo di essere stato con tre ballerini e due cantanti del talent, sempre durante le lezioni.

Non solo, ma mesi fa ha anche parlato del suo amore per Enrico Papi, di quando era un ballerino a Sarabanda e tra loro ci sono stati degli sguardi complici. Il conduttore ha replicato in modo scherzoso, ma ormai Valerio Pino è noto per le sue dichiarazioni molto scomode. Ecco l’ultima cosa che ha detto.

Vittima di un complotto: presto nomi e cognomi

Nella recente intervista rilasciata a TvLo, il ballerino aveva detto che ci sono persone in Mediaset che gli hanno chiuso le porte dopo le dichiarazioni fatte. Per la Rai non ne ha la sicurezza, ma pensa che sia lo stesso. Anche la possibilità di diventare coreografo gli è stata negata perché, secondo lui, anche in quel campo devi avere delle spinte e delle conoscenze altrimenti si rimane ballerini.

Ebbene, adesso dal profilo Twitter di Valerio Pino è arrivato un duro sfogo in cui il ballerino ha detto di essere pronto a fare nomi e cognomi di chi da dieci anni sta ostacolando il suo ritorno in televisione. Secondo lui è un complotto fatto di odio che gli impedisce di fare il suo lavoro. Infine, ha anche detto che è giusto che il pubblico venga a conoscenza della verità. (Continua dopo il post)

Quali sono queste persone che impediscono a Valerio di ballare in televisione? In generale, ad ogni modo, non c’è molta stima nei suoi confronti. Se alcuni lo apprezzano per la sua schiettezza e per non avere problemi a dire le cose come stanno, una buona parte crede che stia esagerando da tempo. Voi che cosa pensate?